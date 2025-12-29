В 'Запорожстали' назвали необоснованно завышенными тарифы на распределение газа для промышленности

Увеличение тарифа на распределение газа для небытовых потребителей на 86% в течение 2026 года является необоснованно завышенным.

Об этом говорится в письме руководства комбината "Запорожсталь" в адрес Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Недавно НКРЭКУ одобрила проект постановления о росте тарифа на распределение природного газа для Запорожского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" на 137% в течение следующего года. В случае принятия этого решения расходы "Запорожстали" на распределение природного газа вырастут более чем на 16,7 млн грн в год.

"Это крайне негативно повлияет на себестоимость производства комбината, будет способствовать сокращению объемов производства, снижению валютных и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней", – подчеркнули на предприятии, которое, несмотря на войну и близость к линии фронта, продолжает работать и обеспечивает занятость более чем 10 тыс. человек, стабильно платит налоги и приносит валютную выручку в Украину.

Между тем специалисты комбината проанализировали опубликованную структуру расходов АО "Запорожгаз" и пришли к выводу, что отдельные статьи расходов необоснованно завышены. В частности, речь идет о расходах на топливо и электроэнергию, которые в среднегодовом расчете увеличиваются на 83%, до 41 млн грн. Расходы на персонал с учетом ЕСВ также демонстрируют существенный рост – на 53%, с 420 до 641 млн грн, а расходы на замену счетчиков повышаются на 46%. В то же время наблюдается существенное сокращение объемов распределения природного газа – на 41%, с 955 до 568 тыс. м3. "В 2026 году корректировка тарифа на распределение газа может быть обоснованной только в пределах индекса цен производителей промышленной продукции (+13,6%). Кроме того, отсутствуют какие-либо основания ожидать снижения ВВП в 2026 году; наоборот, прогнозы свидетельствуют об экономическом росте", – добавили на предприятии.

Учитывая эти факторы, предприятие обратилось с просьбой к НКРЭКУ пересчитать необходимый доход и установить тариф на распределение природного газа Запорожского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" на уровне не выше 1,03 грн/м3.

Ранее представители промышленности заявили, что резкий рост тарифов на энергоресурсы во время военного положения создает дополнительные риски для сохранения производства и рабочих мест. С таким заявлением выступили и в ОП "Укрметаллургпром": там заявили, что повышение тарифа на распределение газа может стать критическим ударом по горно-металлургическому комплексу, приведет к закрытию предприятий и массовым сокращениям персонала.