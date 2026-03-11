В ВСУ заплатили 77 млн грн за дрова по завышенным ценам: раскрыта схема

Украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему с закупкой дров для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. Сумма убытков для бюджета страны пока неизвестна, но может измеряться миллионами, поскольку в целом было законтрактовано топлива на более 77 млн грн.

Об этом сообщили в Национальной полиции. К схеме могут быть причастны должностные лица Южного квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ) и предприниматели-поставщики.

Результаты расследования

Отмечается, что возможное хищение бюджетных средств разоблачили после соответствующей пибликации в медиа. В частности стало известно, что:

в 2025 году должностные лица Южного квартирно-эксплуатационного управления заключили с подконтрольными физическими лицами-предпринимателями договоров о закупке топливной древесины для нужд ВСУ на более 77 млн грн ;

; цены на дрова были значительно выше рыночных;

рыночных; полученные в результате сделки избыточные средства распределялись между участниками схемы ;

; окончательная сумма ущерба, нанесенного государству, сейчас устанавливается.

Правоохранители провели обыски у причастных лиц дома и в административных помещениях КЭУ. В результате были изъяты вещественные доказательства:

документацию;

компьютерную технику;

денежные средства.

Начато производство по признакам нарушения ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). После проведения необходимых процессуальных действий будет решаться вопрос о сообщении о подозрении участникам коррупционной схемы.

Коррупция "на дровах": проверенная схема

Ранее аналогичную сделку провернули руководитель Харьковского квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ) и другие должностные лица. Это позволило им "навариться" на 90 млн гривен на закупке дров для нужд подразделений ВСУ на Харьковщине и Луганщине.

Они тоже "зарабатывали" на закупке дров для нужд военных, значительно завышая их стоимость от рыночной и покупая древесину у других компаний по более низким ценам. Причем более 40 млн грн было легализовано через недвижимость и раритетные авто.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о разоблачении в Украине аналогичной схемы – чиновник небрежно заключил фиктивные договоры с предпринимателями, в результате чего было разворовано почти 20 млн гривен, выделенных на закупку дров для нужд военных. Речь может идти о начальнике квартирно-эксплуатационного отдела из восточной области Иване Максименко.

