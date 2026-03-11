УкраїнськаУКР
В ВСУ заплатили 77 млн грн за дрова по завышенным ценам: раскрыта схема

В ВСУ разоблачили новую схему с завышением цен на дрова

Украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему с закупкой дров для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. Сумма убытков для бюджета страны пока неизвестна, но может измеряться миллионами, поскольку в целом было законтрактовано топлива на более 77 млн грн.

Об этом сообщили в Национальной полиции. К схеме могут быть причастны должностные лица Южного квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ) и предприниматели-поставщики.

Результаты расследования

Отмечается, что возможное хищение бюджетных средств разоблачили после соответствующей пибликации в медиа. В частности стало известно, что:

  • в 2025 году должностные лица Южного квартирно-эксплуатационного управления заключили с подконтрольными физическими лицами-предпринимателями договоров о закупке топливной древесины для нужд ВСУ на более 77 млн грн;
  • цены на дрова были значительно выше рыночных;
  • полученные в результате сделки избыточные средства распределялись между участниками схемы;
  • окончательная сумма ущерба, нанесенного государству, сейчас устанавливается.
Обыски у подозреваемых

Правоохранители провели обыски у причастных лиц дома и в административных помещениях КЭУ. В результате были изъяты вещественные доказательства:

  • документацию;
  • компьютерную технику;
  • денежные средства.
Разоблачена схема с закупкой дров для ВСУ

Начато производство по признакам нарушения ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). После проведения необходимых процессуальных действий будет решаться вопрос о сообщении о подозрении участникам коррупционной схемы.

Переписка подозреваемых

Коррупция "на дровах": проверенная схема

Ранее аналогичную сделку провернули руководитель Харьковского квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ) и другие должностные лица. Это позволило им "навариться" на 90 млн гривен на закупке дров для нужд подразделений ВСУ на Харьковщине и Луганщине.

Они тоже "зарабатывали" на закупке дров для нужд военных, значительно завышая их стоимость от рыночной и покупая древесину у других компаний по более низким ценам. Причем более 40 млн грн было легализовано через недвижимость и раритетные авто.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о разоблачении в Украине аналогичной схемы – чиновник небрежно заключил фиктивные договоры с предпринимателями, в результате чего было разворовано почти 20 млн гривен, выделенных на закупку дров для нужд военных. Речь может идти о начальнике квартирно-эксплуатационного отдела из восточной области Иване Максименко.

