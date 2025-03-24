Кибератака на 'Укрзализныцю': в компании объяснили, повлиял ли сбой на движение поездов и как приобрести билеты, пока онлайн-сервисы не работают

Онлайн-система "Укрзализныци" оказалась под масштабной тергетированной атакой. Восстановление всех систем продолжается.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Укрзализныци". Сейчас онлайн-сервисы еще не работают, так что билеты можно приобрести через кассы.

"Онлайн-системы Укрзализныци испытали масштабную тергетированную кибератаку. Восстановление всех систем продолжалось все прошедшие сутки и продолжается. Специалисты Укрзализныци тесно сотрудничают с кибердепартаментом Службы безопасности Украины...В настоящее время онлайн-продажи билетов остаются недоступными и в течение этого дня готовимся еще работать в офлайн-режиме", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что врагу не удалось полностью остановить движение поездов и сейчас оно стабильное. Поезда курсируют четко и без задержек, все операционные процессы движения отлажены в резервном формате. В результате неоднократных кибератак россиян в компании внедрены протоколы резервирования.

"Последняя атака была очень системная, нетривиальная и многоуровневая, поэтому перед полным восстановлением из "бекапов" специалисты УЗ, многих привлеченных партнеров и кибердепартамента СБУ должны тщательно оттестировать сервисы на возможные уязвимости", – говорится в сообщении.

Как сейчас работает "Укрзализныця":

билеты продаются через кассы;

на 24 и 25 марта активирована продажа международных билетов в кассах;

если человек не успевает приобрести билет через кассу ему нужно направляться непосредственно к поезду. Поездные бригады проинформированы, как оформлять проезд на месте.

Если путешествие запланировано позже утренних рейсов 25.03

"Упорно просим не штурмовать кассы сегодня. Они будут работать с исключительным приоритетом на обслуживание пассажиров с отправкой сегодня-завтра", – сообщили в компании.

После восстановления онлайн-сервисов проинформируют сразу и все смогут приобрести билет онлайн.

"Всем, кто хочет вернуть свой билет на поезд отправкой 24 марта, сделать это онлайн. Достаточно по крайней мере за час до отправки вашего рейса отправить нам на почту [email protected] скан-копию или четкое фото вашего билета и контактный номер телефона. Мы обработаем заявку о возврате в течение 3 дней с момента возобновления работы систем", – отметили в "Укрзализныци".

Как сообщал OBOZ.UA, 23 марта в IT-системе "Укрзализныци" произошел технический сбой. В результате временно не работают ключевые функции: невозможно приобрести билеты через официальное приложение и сайт, недоступны онлайн-сервисы заказа услуг и не работают справочные сервисы.

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