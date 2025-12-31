В 'Укрзализныце' рассказали, сколько украинцев встретят Новый год в поездах

Вместе с "Укрзализныцей" Новый год встретят сразу 20 тысяч украинцев. Это почти 12 тысяч пассажиров, которые сейчас или садятся в поезда, или уже в пути. Также это более 8 тысяч железнодорожников, которые в праздничную ночь находятся на дежурстве.

В числе последних – путейцы и инспекторы вагонов, работники вокзалов и станций, машинисты, проводники и начальники поездов, специалисты служб движения и безопасности. Об этом 31 декабря рассказали в "Укрзализныце".

"В эти часы по сети "Укрзализныци" будет курсировать более 120 поездов на всех направлениях, чтобы каждый добрался туда, где его ждут. Однако по статистике – тысячи поздравлений, улыбок, звонков родным и тихих "С Новым годом!" в купе и коридорах вагонов", – отмечают железнодорожники.

"Укрзализныця" желает украинцам, чтобы "2026 год принес больше спокойных путешествий, теплых встреч и радости от простых вещей".

"И прежде всего – пусть 2026-й станет годом Победы Украины, мира и достойного будущего для нашей страны", – добавляют железнодорожники.

Как сообщал OBOZ.UA, в новогодние праздники "Укрзалізниця" временно отменяет десятки конкретных пригородных и региональных поездов в разные даты, с 31 декабря 2025 года и до конца января 2026-го. Перед поездкой пассажирам стоит обязательно проверять расписание, ведь изменения касаются именно отдельных рейсов, а не направлений в целом. Какие поезда не будут курсировать, смотрите здесь.

Напомним, что "Укрзализныця" в декабре-2025 впервые с 2022 года возобновила движение поездов между Одессой и Кишиневом. Однако после массированных российских ударов по Одесской области поезд исчез из списка доступных на сайте и в приложении УЗ.

