В 'Укрнефтебурении' призвали судей восстановить аннулированные спецразрешения предприятий

ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" надеется, что 20 мая 2024 года суд сможет восстановить справедливость и вернет украинским предприятиям аннулированные спецразрешения.

В частности, из-за остановки добычи на Сахалинской площади в Харьковской области государство ежегодно теряет 10 млрд грн налогов и дивидендов и 500 млн кубометров газа.

"Газодобывающая компания под контролем государства должна добывать газ и приносить государству прибыль, особенно в такое трудное для украинской энергетики время. 500 млн кубометров газа – это весомый ресурс, который точно поможет украинцам пройти следующую зиму, – заявляет председатель правления "Укрнефтебурения" Олег Мальчик. – Еще более важный аспект заключается в другом. 10 млрд грн налогов и дивидендов в год – это средства, которые должны идти в поддержку защитников Украины. Особенно сейчас, когда российские оккупанты пытаются расширить фронт, атакуя Харьковщину и Сумщину. Это дроны. Это оружие. Это экипировка. Это техника для наших военных. Сейчас от одного удара молоточка судей зависит, получит ли страна миллиарды гривен в защиту или нет. Так каким будет это решение?".

Ценный ресурс, который сейчас мог бы помочь и украинской энергетике, не добывается с 1 декабря 2023 - уже полгода, то есть, ориентировочные потери достигают 5 млрд грн и 250 млн кубометров газа.

Причина остановки добычи – решение Шестого апелляционного административного суда (ШААС), который по заявлению Государственной службы геологии и недр Украины отменил приказ Госгеонадра №204.

Таким образом, было аннулировано спецразрешение ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" на добычу на Сахалинском месторождении, а также 17 спецразрешений 15 других компаний.

В частности – АО "Украинские энергетические машины". Сейчас предприятие подало апелляционную жалобу, потому что суд без их участия решил вопрос об их правах и обязанностях.

16 января 2024 года ШААС своим определением уже отказал им в открытии производства. Однако 1 апреля 2024 г. Постановлением Верховного Суда кассационная жалоба АО "Украинские энергетические машины" частично удовлетворена. Поэтому уже 29 апреля 2024 ШААС своим определением открыл апелляционное производство по жалобе АО "Украинские энергетические машины" и назначил дату рассмотрения.

20 мая 2024 Шестой апелляционный административный суд (ШААС) начнет рассмотрение апелляционной жалобы АО "Украинские энергетические машины" на определение Киевского окружного административного суда от 09.08.2023 года.

Коллектив ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" надеется, что решение по делу №2а-7778/09/2670 позволит предприятию работать на энергетическую независимость Украины и приносить пользу государству, войску и гражданам.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".