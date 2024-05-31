Опубликованы зарплаты судей в Украине: сумма удивит многих

В Украине зарплаты судей зависят от уровня суда, а также должности судьи. К примеру, судьи Верховного суда могут получать в разы больше, чем местные судьи. Также прибавка может быть на должность (например, больше зарабатывают головы). Так председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в среднем зарабатывает около 430 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в опубликованных декларациях служителей Фемиды. Местные судьи могут заработать менее 100 тысяч гривен. В то время как, например, в Конституционном судье зарплаты достигают 359 тыс. грн в месяц.

Конституционный суд

Судьи Конституционного суда имеют высокую зарплату и большую ответственность. К примеру, судья КСУ Оксана Грищук за прошлый годзадекларировала зарплату в размере 4 млн 309 тыс. 987 грн. Это 359 тыс. 165 грн. ежемесячно.

Верховный суд

Судья Верховного суда может рассчитывать на заработную плату в размере сотни тысяч гривен. Например, согласнодекларации судьи Верховного Суда Константина Пилькова, в 2023-м он получил зарплату в размере 4 млн 94 тыс. 528 грн. Это ежемесячно 341 тыс. 210 грн. Председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач в прошлом годузадекларировала 5 млн 162 тыс. 321 грн. Это 430 тыс. грн в месяц.

Высшие специализированные суды

Высшие специализированные суды имеют более высокий статус, чем местные. Судья Высшего антикоррупционного суда Инна Билоус в прошлом годузадекларировала зарплату в 2 млн 183 тыс. 974 грн. Это 181 тыс. 997 грн в месяц.

Апелляционные суды

Судьи Апелляционных судей получают гораздо меньшие зарплаты. Например, судья Киевского апелляционного суда Галина Балацкая в прошлом годузадекларировала зарплату в размере 3 млн 46 тыс. 763 грн. Это 253 тыс. 896 грн в месяц.

Местные суды

Самое низкое (но не менее важное) звено судебной системы – местные суды. Здесь служители Фемиды получают гораздо меньшие зарплаты. К примеру, судья Синельниковского горрайонного суда Елена Порошина в прошлом годузадекларировала зарплату в размере 1 млн 141 тыс. 891 грн Это всего 95 тыс. 157 грн в месяц.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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