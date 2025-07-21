В Украине ввели мораторий на проверки бизнеса: Зеленский провел первое заседание обновленного СБНО. Видео

В понедельник, 21 июля, президент Владимир Зеленский провел первое заседание СБНО в новом составе. На нем, в частности, говорили о введении в Украине моратория на проверки бизнеса. Это одно из важнейших решений, принятых на заседании.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram. Президент подчеркнул, что мораторий дает необходимую основу для полного внедрения важных решений ради экономической безопасности и анализа соответствующей практики.

"Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и вообще на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность", – говорится в сообщении.

Также на заседании были обсуждены аспекты внутренней безопасности. В частности, экономической.

"Абсолютно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, на рост экономики, а следовательно, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины", – подчеркнул президент.

Он добавил, что нужно ощутимо масштабировать инвестиции в Украину и реализацию совместных с партнерами проектов. В частности, это касается локализации производств в Украине.

"Все то, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже за следующие шесть месяцев", – резюмировал заседание президент Украины.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины готовит решение о введении моратория на проверки бизнеса, который продлится один год. Этот шаг даст украинскому бизнесу больше свободы, и решение уже обсуждено с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA, Свириденко 18 июля рассказали, что президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп достигли политической договоренности относительно инвестиций в производство украинского оружия. В частности, достигнута договоренность о продаже американцам украинских дронов.

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