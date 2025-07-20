Не будут проверять целый год: Свириденко анонсировала мораторий для бизнеса

Кабинет министров Украины готовит решение о введении моратория на проверки бизнеса, который продлится один год. Этот шаг даст украинскому бизнесу больше свободы, и решение уже обсуждено с президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщила новоназначенный премьер-министр Украины Юлия Свириденко в воскресенье, 20 июля, на своей странице в Facebook. По словам главы правительства, постановление готовится в координации с силовыми структурами и СНБО.

"Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским – его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу", – говорится в сообщении.

Также Свириденко отметила, что правительство начало аудит уголовных дел против бизнеса.

"Приоритет — закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность. Новые дела будут санкционировать только генпрокурор или руководители областного и районного уровня. Параллельно будут ограничены проверки налоговой и таможни", – рассказали премьер.

Кроме того, планируют усилить контроль за законностью следственных действий – проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту.

"Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ", – добавила Свириденко.

Глава правительства также сообщила, что на следующей неделе стартуют гранты для производства боеприпасов и взрывчатки. Это, по ее словам, поддержка оборонной промышленности и локализация критических производств.

Кроме того, стартует двухлетний эксперимент "Проектируй и строй" — тендер сразу на проектирование и строительство "под ключ". Цель – быстрая реализация жилых, медицинских и учебных объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, Свириденко 18 июля рассказали, что президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп достигли политической договоренности по инвестициям в производство украинского оружия. В частности, достигнута договоренность о продаже американцам украинских дронов.

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