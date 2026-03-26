В Украине с 1 апреля ужесточат правила для больничных: что изменится и кого заставят вернуть выплаты

В Украине усиливают контроль за оформлением и выплатами больничными – с 1 апреля проверять их будут жестче, а возможность "нарисовать" справку, как ожидается, исчезнет. Если больничный признают необоснованным, платить придется медучреждению или врачу – такая финансовая ответственность вводится впервые.

Речь идет об изменениях в закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Они дают Пенсионному фонду (ПФУ) право проверять обоснованность выплат и требовать возврата средств.

Для работников правила формально не меняются. Однако так как возрастает вероятность проверок, возможны задержки выплат в спорных случаях.

Что изменится для всех

Ключевым документом для выплат остается больничный, сформированный на основе медицинского заключения. Но теперь контроль за этим процессом усиливается – проверки будут проводить территориальные органы ПФУ, которые получают право:

проверять, обоснованно ли выдан больничный;

привлекать специально уполномоченных врачей для оценки медицинских заключений.

Такие врачи будут определяться через электронную систему независимо от региона. Предполагается, что это исключит ручное вмешательство.

В случае, если проверка установит, что больничный выдан без достаточных оснований:

ПФУ уведомит об этом медучреждение или врача в течение 5 дней;

финансирование выплат будет остановлено;

медучреждение получит 10 дней, чтобы либо компенсировать сумму, либо обжаловать решение ;

; если жалобу не рассмотрят вовремя, она автоматически будет считаться удовлетворенной.

Отдельно предусмотрена пеня – 0,1% за каждый день просрочки. Требование ПФУ будет иметь статус исполнительного документа, то есть средства могут взыскать принудительно.

Если медучреждение компенсирует выплаты, оно сможет взыскать эти деньги с врача, который выдал необоснованное заключение. Это означает персональную финансовую ответственность за решение о больничном.

Оформление бумажных больничных разрешат только в случаях, когда невозможно сформировать электронный документ. Порядок их выдачи определит Министерство здравоохранения Украины.

Такая норма будет действовать временно – во время военного положения и еще три месяца после его завершения. А в дальнейшем все без исключения больничные листы будут электронными.

Украинцы могут получить 2 тыс. грн на медобследование

Украинцы в возрасте 40+ могут получить 2000 грн от государства на обследование в рамках программы "Скрининг здоровья", но для этого нужно оформить специальную карту. Сделать это можно через Дію или в отделении ПриватБанка – в зависимости от технических возможностей.

Оформление через Дію подойдет тем, у кого:

есть смартфон с поддержкой NFC;

установлено приложение Дія;

доступны цифровые документы (ID-карта или биометрический паспорт).

Если же телефон не поддерживает NFC, карту можно оформить через ПриватБанк и заказать ее в пластиковом виде. Это отдельная физическая карта, которая не связана с Дією, она пригодится тем, кто пользуется кнопочным телефоном или не имеет РНОКПП (идентификационного кода).

Инициатива направлена на раннее выявление самых распространенных заболеваний. Речь идет, в частности, о:

сердечно-сосудистых заболеваниях;

сахарном диабете;

проблемах ментального здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Польше тоже изменили правила начисления больничных от ZUS. Украинским беженцам важно знать, что теперь первый день болезни учитывается при выплатах, что позволит получать большую компенсацию.

