В Польше переписали правила начисления больничных: как это повлияет на украинских беженцев

В Польше изменили правила начисления больничных от ZUS (учреждение социального страхования Польши) – теперь первый день болезни учитывается при выплатах, что позволит работникам получать большую компенсацию. Кроме того, уточнили перечень действий, которые могут привести к потере помощи, оставив обычные бытовые дела допустимыми во время больничного.

Об этом рассказали на сайте ZUS. Новые нормы касаются как расчета пособия во время болезни, так и определения действий, которые могут повлиять на получение выплат. В результате работники смогут рассчитывать на более точные и, в отдельных случаях, большие компенсации во время временной нетрудоспособности.

Одним из ключевых нововведений стало включение первого дня болезни в период выплаты пособия. Ранее система работала иначе. Если работник заболел в течение рабочего дня и обращался к врачу в тот же день, первые 24 часа болезни не учитывались при начислении больничных. То есть человек фактически терял часть компенсации.

Согласно новым правилам, первый день больничного теперь входит в период выплат, независимо от того, отработал ли работник полный день, несколько часов или вообще не успел приступить к работе. В стандартных случаях больничное пособие составляет 80% от заработной платы работника.

Однако польское законодательство предусматривает ситуации, когда компенсация может выплачиваться в полном размере – 100% зарплаты. Однако, это касается лишь нескольких категорий случаев:

болезнь во время беременности;

несчастный случай по дороге на работу или с работы;

медицинские процедуры, связанные с донорством клеток, тканей или органов.

Таким образом система пытается обеспечить дополнительную социальную защиту в ситуациях, когда работник не может влиять на обстоятельства потери трудоспособности. Больничные выплаты в Польше имеют установленный максимальный период получения помощи:

до 182 дней – стандартный срок выплаты пособия во время болезни;

– стандартный срок выплаты пособия во время болезни; до 270 дней – для беременных женщин и людей, которые болеют туберкулезом.

После завершения этого периода человек может претендовать на другие формы социальной поддержки или реабилитационные выплаты. С апреля 2026 года также меняется определение того, что считается деятельностью, несовместимой с целью больничного.

Ранее правила часто трактовались достаточно широко, из-за чего люди могли потерять пособие даже за незначительные действия. Теперь более четко определено, что может влиять на выплаты, если это мешает процессу выздоровления:

туристические поездки;

отпуска;

паломничества;

участие в массовых социальных мероприятиях;

интенсивные занятия спортом.

В то же время обычные повседневные дела не будут считаться нарушением больничного режима. Например, разрешается ходить в магазин, посещать аптеку и выполнять базовые бытовые действия.

Параллельно с реформой больничных в Польше пересмотрели правила доступа к бесплатному медицинскому страхованию для украинцев со статусом временной защиты. С начала марта бесплатная медицина сохраняется только для определенных уязвимых категорий:

детей до 18 лет;

беременных женщин;

людей, проживающих в центрах коллективного размещения;

лиц, пострадавших от насилия или пыток.

В то же время часть украинских беженцев может потерять доступ к бесплатной медицине. Прежде всего это касается людей пенсионного возраста, которые проживают в Польше частным образом, но не работали там и не получают польской пенсии.

