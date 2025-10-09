В Украине отменяют копейки: когда парламент примет ключевой закон

Закон о переименовании названия украинской оборотной монеты с советской "копейки" на историческую украинскую "шаг" может быть принят уже до конца 2025 года. Этому способствует поддержка от руководства парламента и всех фракций.

Об этом, как пишет Forbes, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Шансы на принятие достаточно высокие

Стефанчук оценил шансы на принятие законопроекта №14093 как "достаточно высокие". Но он напомнил о процедуре прохождения каждого законодательного акта.

"Для качественной проработки и согласования таких решений нужно время. Все руководство Рады и депутаты всех фракций подали законопроект, поэтому шансы на принятие – достаточно высокие", – отметил спикер Рады.

Его заместитель Елена Кондратюк подтвердила, что законопроект был подан не только руководством Рады, но и депутатами всех фракций. Поэтому, по ее словам, шансы на его принятие действительно довольно высокие. Сейчас он проходит рассмотрение в профильных комитетах.

"Можно ожидать, что парламент рассмотрит его уже на этой сессии", – предположила Кондратюк. Следует отметить, что четырнадцатая сессия Верховной Рады продолжается до конца января 2026 года.

Впрочем она называет точную дату голосования неизвестной. Зато один из нардепов на правах анонимности прогнозирует, что первое чтение законопроекта может состояться в ноябре.

Идею заменить копейки на шаги в прошлом году представил Национальный банк Украины. "Рассчитываем, что в следующем году будем чеканить шаги", – отметил глава финрегулятора Андрей Пышный.

Что предшествовало

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отрадянщения (десоветизации) названия разменной монеты Украины" за авторством Стефанчука и его заместителей Александра Корниенко и Елены Кондратюк, а также некоторых других нардепов, зарегистрировали в Верховной Раде 1 октября. Он призван предлагают возродить национальные традиции Украины.

Авторы законопроекта называют отказ от копеек важным и необходимым шагом, поскольку эти монеты остались в обращении только у враждебных к Украине государств. После распада СССР их продолжают чеканить только в Беларуси, России и непризнанном Приднестровье.

Положения законопроекта

До конца 2025 года изготовить 20 млн монет номиналом 50 шагов.

номиналом 50 шагов. 50 копеек не изымают сразу , ведь по состоянию на 1 сентября 2025 года в обращении находится 1,4 млрд монет этого номинала.

, ведь по состоянию на 1 сентября 2025 года в обращении находится 1,4 млрд монет этого номинала. Во время переходного периода в обращении одновременно будут действовать копейка и шаг .

. Соотношение копейки к шагу – 1:1.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в обращении будет находиться только номинал в 50 шагов, поскольку остальные монеты уже отменены (1, 2, 5 и 25 копеек). Что касается 10 копеек, то в НБУ тоже решили прекратить их выпуск и с 1 октября начать вывод из обращения.

