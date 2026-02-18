В Украине незаконно срубили тысячи деревьев на 18 млн грн: что узнали следователи

Украинские правоохранители разоблачили ряд случаев, связанных с уничтожением лесов. Выявлено, что масштабы незаконной порубки достигли почти 4,5 тыс. деревьев, а общая сумма ущерба превысила 18 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что с начала 2025 года сообщили о подозрении 54 работникам лесной охраны в 42 уголовных производствах по фактам незаконных рубок и связанных правонарушений

Черниговщина

Правоохранители разоблачили схему незаконного проведения сплошных санитарных рубок в ГП "Корюковское лесное хозяйство", что является нарушением природоохранного законодательства. По данным следствия:

уничтожено 4351 дерево ;

; сумму нанесенного государству ущерба оценили в 9,48 млн грн;

в июле 2020 года должностные лица ГП искусственно разделили лесные участки на площади менее 1 гектара – таким образом они избегали обязательной процедуры оценки воздействия на окружающую среду;

после этого были выданы лесорубные билеты, на основании которых провели сплошные рубки;

сейчас главному лесничему и лесничему сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК Украины) и незаконной порубке деревьев (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Черкасская область

В 2024 году на участках национального природного парка "Белоозерский " неустановленные лица незаконно срубили 44 дерева (сосна, дуб, акация).

" неустановленные лица незаконно срубили (сосна, дуб, акация). Убытки государства достигли почти 7 млн грн.

Причем за древесину рассчитывались по специальным таксам и повышенным коэффициентам, предусмотренным для незаконных рубок в пределах национального парка.

Объявлено подозрение в служебной халатности (ч.ч. 1, 2 ст. 367 УК Украины) трем инспекторам по охране природно-заповедного фонда нацпарка.

Их обвиняют в отсутствии надлежащего контроля и своевременного реагирования на правонарушения.

Прикарпатье

По иску экологических прокуроров возмещено более 2,4 млн грн убытков за незаконную вырубку 91 дерева (в частности дубов и буков) в заповедном урочище "Казакова долина". Постановлением Верховного Суда от 11 февраля 2026 года кассационную жалобу ответчика оставлено без удовлетворения, а решение предыдущих инстанций – без изменений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Ивано-Франковщине разоблачили систематические нарушения в сфере охраны окружающей среды (в частности речь идет о масштабных вырубках природоохранных лесов), в результате чего государству был нанесен ущерб более чем на 36 млн грн. По результатам расследований было начато 13 уголовных производств и объявлено 15 подозрений.

