В Украине мужчины стали массово перерегистрировать авто на женщин: какие машины чаще всего

В Украине вырос уровень перерегистрации автомобилей на женщин через договоры дарения. Это связано с законодательными инициативами, предусматривающими существенные ограничения в распоряжении имуществом для уклоняющихся от мобилизации мужчин.

Об этом пишет аналитическая платформа NGL. media со ссылкой на данные МВД. "За прошлый год перерегистрация по договорам дарения, заключенным в территориальных сервисных центрах, выросла в 2,3 раза", – говорится в исследовании.

Если обычно ежемесячно таких случаев было около двухсот, то с лета 2023 количество перерегистраций автомобилей на основании договоров дарения начало расти. В декабре количество таких договоров достигло почти 500, в январе - превысило 1000, в феврале – достигло почти 1300 договоров.

"По нашей гипотезе, украинские мужчины начали массово переписывать автомобили на своих жен и из-за определенных законодательных инициатив, предусматривающих запрет уклоняющимся от мобилизации мужчин на проведение операций с имуществом и ограничение на управление принадлежащими им транспортными средствами", — отмечают авторы исследования.

"Эти данные подтвердили нашу гипотезу, потому что именно с декабря 2023 женщины стали значительно чаще получать автомобили в подарок. Например, в октябре соотношение женщины/мужчины составило 175 против 110, в ноябре – 157 против 144, в декабре – уже 361 против 114. А в январе это соотношение выросло до 865 женщин против 159 мужчин. В феврале одаренных автомобилями женщин стало в шесть раз больше мужчин", – говорится в исследовании.

Какие авто чаще всего дарят?

За последние месяцы женщинам чаще всего дарили автомобили преимущественно 2007-2018 годов выпуска, новых автомобилей 2022-2023 г.в. всего восемь десятков. Самыми популярными моделями подарков стали Volkswagen Passat, Киа Sportage и Skoda Octavia. Хотя женщинам также дарили грузовики, тягачи, автовозы и даже автоцистерны.

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