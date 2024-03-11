Услуга получения водительского удостоверения обновилась: кого коснется и сколько нужно платить
Украинцы за границей могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 27 странах Европы – 11 марта добавилось еще 5 стран. Услуга обойдется в 1500 грн.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Так, доставка теперь заработала для украинцев в таких странах:
- Швеция;
- Грузия;
- Португалия;
- Греция;
- Норвегия.
"Почти пять месяцев назад мы запустили этот сервис, чтобы украинцы за границей могли быстро и удобно обменять водительские документы... На сегодняшний день наши граждане обменяли более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки", – подсчитали в МВД.
Доставка водительского удостоверения: цена и как заказать
В целом доставка водительского удостоверения за границу обойдется в сумму около 1500 грн. В частности:
- ориентировочная стоимость самого документа составляет 515 грн за бланк и админуслугу;
- логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут стоить 960 грн.
Чтобы заказать международную доставку, необходимо войти в Кабинет водителя. После авторизации нужно будет указать причину обмена удостоверения (потеря или порча старых "прав", изменение персональных данных).
Далее следует выбрать международную доставку, ввести адрес получения заказа и оплатить услугу. После этого заявка поступит сервисный центр МВД для обработки.
Готовое водительское удостоверение забирает ГП "Инфотех" и передает "Укрпочте." Международная доставка осуществляется около 15 дней.
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Как сообщал OBOZ.UA, ранее для украинских водителей значительно повысили цены на документы. Новые прайсы вступили в силу с 1 января 2024 года.
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