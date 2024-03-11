Услуга получения водительского удостоверения обновилась: кого коснется и сколько нужно платить

Украинцы за границей могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 27 странах Европы – 11 марта добавилось еще 5 стран. Услуга обойдется в 1500 грн.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Так, доставка теперь заработала для украинцев в таких странах:

Швеция;

Грузия;

Португалия;

Греция;

Норвегия.

"Почти пять месяцев назад мы запустили этот сервис, чтобы украинцы за границей могли быстро и удобно обменять водительские документы... На сегодняшний день наши граждане обменяли более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки", – подсчитали в МВД.

Доставка водительского удостоверения: цена и как заказать

В целом доставка водительского удостоверения за границу обойдется в сумму около 1500 грн. В частности:

ориентировочная стоимость самого документа составляет 515 грн за бланк и админуслугу ;

; логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут стоить 960 грн.

Чтобы заказать международную доставку, необходимо войти в Кабинет водителя. После авторизации нужно будет указать причину обмена удостоверения (потеря или порча старых "прав", изменение персональных данных).

Далее следует выбрать международную доставку, ввести адрес получения заказа и оплатить услугу. После этого заявка поступит сервисный центр МВД для обработки.

Готовое водительское удостоверение забирает ГП "Инфотех" и передает "Укрпочте." Международная доставка осуществляется около 15 дней.

В какие страны можно заказать доставку воительского удостоверения: полный список

№ Страна 1. Польша 2. Германия 3. Венгрия 4. Молдова 5. Словакия 6. Румыния 7. Испания 8. Литва 9. Латвия 10. Эстония 11. Чехия 12. Италия 13. Болгария 14. Франция 15. Нидерланды 16. Турция 17. Австрия 18. Словения 19. Хорватия 20. Черногория 21. Бельгия 22. Швейцария 23. Швеция 24. Грузия 25. Португалия 26. Греция 27. Норвегия

Как сообщал OBOZ.UA, ранее для украинских водителей значительно повысили цены на документы. Новые прайсы вступили в силу с 1 января 2024 года.

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