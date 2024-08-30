В Украине готовятся заметно переписывать курс доллара: чего ждать в банках в сентябре

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, в течение следующей недели (2-8 сентября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн. В то же время, вечером 30 августа банки покупают доллары в среднем по 41 грн, а продают по 41,45 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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В обменниках же ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

ожидается, что с понедельника курс доллара в обменных пунктах будет находиться в пределах 41,2-41,8 грн;

вечером 30 августа они определили стоимость валюты в средние 40,93/41,4 грн (покупка/продажа).

В целом же, отмечается, в течение следующей недели валютный рынок будет жить в обычном режиме: без чрезмерных курсовых скачков или провалов. Однако на курсовых показателях "отразится влияние инфляции и роста потребительских цен".

"Общая ситуация останется адекватной. Все изменения будут происходить согласно действующей системе валютных изменений, а потому вирус курсовой неуверенности рынку не вряд ли будет угрожать", – рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что украинцам не стоит забирать свои сбережения с банков. Ведь несмотря на продолжающуюся войну, банкам удалось накопить достаточно денег, а потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят".

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