В Украине активизировались мошенники, перепродающие слоты в электронной очереди для оформления документов

Украинцы за границей все чаще стали сталкиваться с мошенниками под видом "посредников" для записи в электронную очередь для оформления документов. Такие люди заранее бронируют места в электронной очереди и предлагают уступить плату.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава Государственной миграционной службы Украины (ГТСУ) Наталья Науменко. Она отметила, что кое-где мошенники выдавали себя за миграционников.

Науменко призвала всех, кому инспектор госпредприятия "Документ" или работник ГТСУ предложат предоставить посреднические услуги для ускорения оформления документов или перепродажи слотов в е-очереди, сообщать об этом по номеру горячей линии ДМС: (044) 363 22 50. Глава миграционки заверила, что ее служба реагирует на подобное — недобросовестных сотрудников увольняют и возбуждают против них уголовное производство.

Впрочем, записаться в электронную очередь в "Документ" за границей иногда бывает невозможно, но происходит из-за ограниченных производственных возможностей каждого отдельного центра. Количество талонов на запись зависит от того, сколько людей могут быть приняты для оформления документов, учитывая время работы предприятия и количество рабочих мест в подразделении.

Миграционная служба уже обращалась в компетентные правоохранительные структуры по поводу жалоб пользователей на несовершенство системы – в частности через запись в "живую" очереди во время личного посещения подразделений ГП "Документ", тестируется новый потенциальный оператор.

Науменко напомнила, что ни ДМС, ни "Документ" не имеют уполномоченных, чтобы определять очередность посещения подразделений. А любые обещания "посредников" относительно "ускорения" оформления паспортов гражданина Украины и других документов незаконны.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине с 1 января 2024 года подорожало оформление ряда документов. В частности, придется заплатить больше, чтобы сделать паспорт гражданина в форме ID-карты за 10 рабочих дней.

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