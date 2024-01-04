Украинцам повысили цены на получение паспорта: сколько теперь стоит

В Украине с 1 января 2024 года подорожало оформления ряда документов. В частности, сделать за 10 рабочих дней паспорт гражданина в форме ID-карты теперь стоит 874 грн, тогда как раньше было 820 грн. Таким образом, удорожание составило 54 грн.

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Об этом сообщили в Госмиграционной службе. Там отметили: рост расценок связан с тем, что ГП "Полиграфический комбинат Украина" изменило цену на бланки отдельных биометрических документов.

Подчеркивается: граждане, оплатившие административные услуги и подавшие заявления для оформления документов до 31 декабря 2023 года, получат документы по старой цене. А те, кто оплатил админуслуги до этого срока, но заявление для оформления документов еще не подал, "смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений".

Сколько теперь стоит оформить документы

Подорожало оформление практически всех документов. Исключение составило первое получение паспорта в виде ID-карты – как и раньше, платить за него не нужно.

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) – срок оформления до 10 рабочих дней.

Общая стоимость – 874 грн. Из них: 496 грн – стоимость админуслуги, 378 грн – стоимость бланка.

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) – срок оформления до 20 рабочих дней.

Общая стоимость – 504 грн. Из них: 126 грн – стоимость админуслуги, 378 грн – стоимость бланка.

Вид на временное проживание в Украине.

Общая стоимость – 1 056 грн. Из них: 452 грн – стоимость админуслуги, 570 грн – стоимость бланка, 34 грн – государственная пошлина.

Вид на постоянное проживание в Украине.

Общая стоимость – 1 151 грн. Из них: 496 грн – стоимость админуслуги, 570 грн – стоимость бланка, 85 грн – государственная пошлина.

Удостоверение личности без гражданства для выезда за границу.

Общая стоимость – 6 867 грн. Из них: 452 грн – стоимость админуслуги, 6 330 грн – стоимость бланка, 85 грн – государственная пошлина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине сильно подорожал ряд административных услуг сервисных центров МВД. Например, выдача водительского удостоверения теперь стоит 230 грн (без учета комиссии банка или платежной системы, через которую будет производиться платеж), тогда как раньше было 26 грн.

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