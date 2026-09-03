В США платят до $1500 за вылов рыбы: что именно нужно делать

В США придумали необычный способ борьбы с инвазивной рыбой. В штате Мэриленд рыбаков поощряют ловить синего сома – неместного хищника, который активно распространяется в местных водоемах и угрожает другим видам. Согласно условиям программы, в 2026 году капитаны чартерных судов и рыболовные гиды могут получить до $1500 компенсации за одну поездку.

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Об этом пишет Wired2Fish. Программу для рыбаков запустил Департамент природных ресурсов Мэриленда (DNR).

Почему в США борются с огромным сомом

Эта рыба – хищник, который поедает важные для местной экосистемы виды. Среди них – синие крабы, белый окунь и менхаден.

Власти штата Мэриленд опасаются: если популяция синего сома будет расти, это может негативно сказаться на экосистеме Чесапикского залива. Поэтому для этого вида действуют гораздо более мягкие правила вылова, чем для многих других "спортивных" рыб.

На синего сома не распространяются ограничения по количеству выловленной рыбы, ее минимальному размеру или сезону лова. Сомы могут вырастать до очень больших размеров. Рекордный экземпляр, выловленный в штате, весил 82 фунта – около 37 кг. Поэтому власти фактически поощряют рыбаков ловить синего сома, сочетая спортивный интерес с контролем численности инвазивного вида.

За одну рыбалку можно получить до $1500

Мэриленд уже проводит и поддерживает различные турниры и рыболовные мероприятия. Участники соревнуются в вылове синего сома и других инвазивных видов.

Такие соревнования позволяют выиграть денежные призы, привлекают внимание общественности к проблеме и помогают собирать статистику о вылове. Например, во время турнира Sharptown Catfish Tournament в 2022 году участники выловили почти 1000 фунтов – около 454 кг – инвазивного синего сома.

Отдельно власти Мэриленда запустили пилотную программу "Reel in the Blues Bonanza". Она призвана сократить популяцию инвазивной рыбы и поддержать местную индустрию чартерной рыбалки.

Согласно условиям программы, Департамент природных ресурсов компенсирует капитанам чартерных судов и рыболовным гидам до $1500 за одну поездку на ловлю синего сома. Осенью 2026 года случайно выбранные жители штата могут бесплатно отправиться на такую рыбалку.

При этом $1500 – это не вознаграждение за одну пойманную рыбу. Средства получают участники программы, которые организуют чартерную поездку. Компенсация может превышать обычную стоимость такого тура. В нее также могут входить чаевые для членов экипажа.

Кто может получить деньги

Чтобы присоединиться к программе, капитаны и гиды должны соответствовать ряду требований. Они должны иметь Maryland Waterman ID, а для отдельных видов работы – действующую лицензию капитана от береговой охраны США.

Участники также должны подавать электронные отчеты о вылове через систему Maryland's FACTS. Власти получают данные о количестве выловленной рыбы и общей ситуации с распространением инвазивного вида.

Капитаны, которые хотели присоединиться к программе, должны были подать заявки до 22 июня. С 24 июня штат открыл регистрацию для граждан, которые хотели принять участие в розыгрыше бесплатных рыболовных поездок.

В Департаменте природных ресурсов Мэриленда считают эту инициативу частью более широкой программы борьбы с инвазивным синим сомом. Власти планируют сокращать численность нежелательного вида, собирать больше информации о его популяции и поддерживать чартерный рыболовный бизнес. Если программа даст результат и на ее продолжение хватит финансирования, аналогичные меры могут проводить в 2027 и 2028 годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в реках Украины все реже можно увидеть крупных рыб, хотя еще век назад это было обычным явлением. Сейчас многие виды оказались на грани исчезновения из-за загрязнения водоемов, плотин и вылова рыбы.

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