В приложении Дія произошел сбой: почему не работало

Украинцы сегодня, 5 марта, жаловались на то, что перестал работать приложение "Дія". В его работе произошел сбой. При этом по состоянию на 14:40 приложение уже работает.

Пока известно, что в приложении обновили все сервисы. "Не беспокойтесь, приложение работает как всегда", – отметили в пресс-службе.

Причины произошедшего сбоя пока неизвестны. "К сожалению, произошла ошибка", – окно с таким текстом показывалось при открытии приложения.

Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее рассказал, что теперь образовательные документы станут доступными в приложении "Дія". В частности, в сервисе будут "подтягиваться" начиная от свидетельства о среднем образовании до дипломов докторов философии.

Он отметил, что во время трудоустройства и поступления в высшие образования не нужно собирать дипломы, ведь все будет храниться в электронном виде.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Федоров проанонсировал новые сервисы в "Дії" , которыми смогут воспользоваться украинцы за границей.

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