В ПФУ рассказали о мошенничестве с пенсиями: в одном из случаев в бюджет заставили вернуть 75 тысяч

В Украине Пенсионный фонд заявил о случаях мошенничества. Отдельные пенсионеры, их близкие лица и опекуны путем сокрытия информации фактически нарушают закон и получают незаконные выплаты.

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Как сообщает ПФУ в Киевской области, речь идет о фактах, когда не сообщают о: выезде пенсионера на постоянное место жительства в другое государство, факте его смерти, прекращении действия выписки из акта осмотра медико - социальной экспертизы (непризнание инвалидом) и продолжают получать пенсионные выплаты, используя документы (банковские карты) этих пенсионеров.

"В действиях таких лиц имеются признаки состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 190 УК Украины – завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием и ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража совершенная в условиях военного или чрезвычайного положения – тяжкое преступление), что приводит к переплате пенсионных выплат", – отмечают в ведомстве.

Об одном из таких случаев рассказали в ПФУ. Так, в Главное управление из подразделений Службы безопасности Украины поступила информация о лицах, состоящих на учете, как внутренне перемещенные лица, в отношении которых установлен факт смерти.

"Гражданин Г. был зарегистрирован как внутренне перемещенное лицо, умер 01.08.2020 на неподконтрольной Украине территории, получал пенсию через АО "Ощадбанк". Поскольку информация о смерти Г. в Фонд поступила несвоевременно, возникла переплата пенсии на его имя за 9 месяцев в размере 75 632,02 грн, которая подлежит возврату. Данное незаконное получение пенсионных выплат за умершего гражданина Г. осуществляла его дочь И. путем использования банковской карточки. 1 ст.190 УК Украины и ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража - тяжкое преступление)", - отмечают в ПФУ

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