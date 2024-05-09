Рада отправила в отставку министра агрополитики Сольского

Верховная Рада на заседании в четверг, 9 мая, отправила в отставку министра агрополитики Николая Сольского. Он написал заявление об увольнении после вручения ему подозрения в хищении государственной земли на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн, но вину не признает.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. В частности, отставку Сольского поддержали 273 народных избранника.

"Как и ожидалось, Рада уволила министра аграрной политики Николая Сольского. За – 273 голоса", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 апреля Сольский, его заместитель Маркиян Дмитрасевич и экс-глава Госгеокадастра Александр Колотилин получили подозрения по поводу завладения землей в Сумской области.

Сам Сольский не признает свою вину. Он говорит, что дело касается 2017-2018 годов, когда он работал адвокатом и не был причастен к земле, о которой идет речь. Известно, что Сольский и его партнер Андрей Богдан владели компанией, которая сейчас борется за право размещаться на территории мемориала "Родина-мать".

25 апреля он подал заявление об отставке с должности министра агрополитики, а 26 апреля Сольского заключили в тюрьму на два месяца с возможностью выйти под залог.

Уже 26 апреля Сольский вышел из СИЗО под залог в размере 75 млн грн. Ему запретили общаться со своим заместителем, свидетелями по делу, уезжать из Киева, обязали сдать паспорт и другие документы, а также носить электронный браслет.

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