В Крыму начали ограничивать продажу продуктов: сколько можно купить 'в одни руки'

Топливный кризис в оккупированном Крыму, возникший после украинских защитников по так называемому "российскому крымскому коридору", влияет на все другие сферы. Так, вместе с топливным на полуострове начался продовольственный кризис – в розничной торговле исчезают некоторые виды продовольственных товаров, на другие устанавливаются ограничения.

Видео дня

Главные истории дня

В одних магазинах с полок полностью исчезли сахар, соль и гречка. В других введено ограничение "не более трех единиц товара в одни руки" на растительное масло и макароны. Также фиксируется рост цен.

Что происходит в Крыму

"Топливный кризис в Крыму ударил и по туристическому сектору. Сотни отдыхающих, которые приехали на авто, застряли на полуострове из-за невозможности приобрести бензин для обратной дороги. Между тем местные жители опасаются, что топлива не будет хватать даже для повседневных нужд", – отмечает российское оппозиционное издание Moscow Times.

Издание цитирует председателя правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендера Бариева, который утверждает, что в Крыму "уже растут цены на еду, продукты, услуги, и это очень влияет на все процессы" на оккупированном полуострове.

Сейчас российское "руководство" оккупированного Севастополя объявило о прекращении свободной продажи бензина. Топливо отпускают только по ранее приобретенным талонам (не более 20 литров в одни руки), а для контроля над распределением на АЗС выставили дежурных, которые фиксируют номера всех автомобилей.

"Когда объявили о талонах, многие восприняли это как шутку. Казалось, что такое могло быть где-то в девяностых или Советском Союзе, но не сейчас. А сейчас мы фактически вернулись к системе распределения. Бензин, если и есть, получить его не так просто", – цитирует издание неназванного севастопольского горожанина.

И это касается не только города, "ограничения" на продажу топлива ввели по всему Крыму. И вместе с ними – проблемы в торговле.

Что предшествовало

OBOZ.UA ранее сообщал, что в оккупированном Крыму наступил "коммунизм" из-за украинских ударов по логистической инфраструктуре оккупантов. На ценниках АЗС вместо стоимости бензина появились нули еще в конце мая.

В любом случае дроновый контроль ВСУ на трассах оккупированного полуострова станет более ощутимым именно для гражданских россиян, чем для военных. Ведь несмотря на потери, российские захватчики и в дальнейшем будут продолжать использовать эти маршруты для перевозки собственных грузов, уверяет представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что враг, вероятно, будет пытаться усиливать собственную противовоздушную оборону, но сделать это быстро вряд ли получится – поэтому можно не надеяться на быстрое прекращение ряда крымских кризисов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!