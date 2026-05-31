В оккупированном Крыму наступил 'коммунизм': какая ситуация на автозаправках полуострова. Видео

В оккупированном Крыму обостряется топливный кризис, который стал следствием проблем с поставками после ударов по российской логистической инфраструктуре. На отдельных автозаправках топливо уже отпускают по талонам и в ограниченном количестве.

А на ценниках вместо стоимости бензина появились нули. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

На обнародованных кадрах водитель проехал около 400 километров по маршруту от Феодосии через Симферополь до Севастополя и зафиксировал ситуацию на многочисленных автозаправках. На многих АЗС цены на бензин отображаются как "0,00", однако это не означает, что топливо стало бесплатным. Наоборот – такой показатель свидетельствует о его фактическом отсутствии.

Такую ситуацию можно считать "настоящим коммунизмом", когда бензин якобы бесплатный, но приобрести его невозможно. Из-за дефицита водители вынуждены экономить топливо и двигаться на невысокой скорости, опасаясь остаться с пустым баком посреди дороги.

На отдельных заправках, по словам очевидца, еще оставался бензин марки А-92 или А-95, однако возле них образовались значительные очереди. Особенно напряженной ситуация выглядит в Севастополе, где десятки автомобилей выстроились в ожидании новых поставок. На кадрах видны колонны машин, водители которых надеются успеть заправиться до того, как горючее закончится.

Другой местный житель также опубликовал видео с большой очередью на АЗС. Бензина может не хватить всем желающим, а последние автомобили в колонне рискуют остаться без горючего.

На части заправок уже действуют ограничения на продажу бензина, в частности отпуск по талонам и установление лимитов на объем топлива для одного автомобиля. Также сообщается о запрете заправлять бензин в канистры.

Ситуация свидетельствует о нарастании проблем с обеспечением оккупированного полуострова ресурсами. Эксперты не исключают, что в случае дальнейшего нарушения логистических маршрутов России дефицит топлива в Крыму может усилиться, что создаст дополнительные трудности для населения и оккупационной администрации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на территории оккупированного Крыма введены ограничения для водителей на АЗС из-за дефицита топлива. Бензином марки АИ-95 можно будет заправиться только по талонам, а покупать АИ-92 более 20 литров на одно ТС – запрещено (как и заправку в канистры).

