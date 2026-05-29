'Курортного сезона на Азове не будет': Федоров рассказал, что происходит на 'сухопутном коридоре' в Крыму

Сухопутный коридор в Крым, который российские оккупанты долгое время использовали для военной логистики, фактически перестал работать. Сейчас этот маршрут контролируют Вооруженные силы Украины.

Подробности в телеэфире рассказал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он отметил, что в этом году курортного сезона на оккупированном Азове не будет.

"Есть несколько вещей, которые изменились за май. Первое – у врага начала существенно страдать логистика и в основном трасса от Крыма, от Чонгара до Мариуполя через Мелитополь, Бердянск, Приморское Приазовское, то он в основном перекрыт. Потому что тот знаменитый сухопутный коридор, через который, вроде бы воевал враг, перестал работать, по нему осуществлялись в основном военная логистика. И сейчас каждая военная машина, которая находится именно на этой трассе, она уничтожается, и враг поэтому не может использовать сухопутную границу. Итак, именно тот маршрут, который используется, как курортный, то он сейчас не работает. Поэтому курортному сезону точно не быть", – пояснил чиновник.

На оккупированной Запорожской области обостряется коммунальный кризис

Отдельно Федоров обратил внимание на критическое состояние энергетической и коммунальной инфраструктуры на оккупированных территориях. По его словам, из-за дефицита специалистов, которые покинули регион после оккупации, российские администрации не могут обеспечить стабильное электро- и водоснабжение.

В результате жители Бердянска, Мелитополя, Энергодара, Токмака и Молочанска постоянно сталкиваются с перебоями света и воды.

"Наши люди страдают, поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы их освободить и наладить нормальную жизнь на освобожденной территории", – сказал глава Запорожской ОГА.

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров анонсировал запуск "логистического локдауна", который направлен наносить сокрушительные удары по военным объектам российской оккупационной армии. Речь идет об ударах по логистике, складам, технике, командным пунктам и маршрутам снабжения захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что благодаря новым средствам поражения, которые появились на вооружении украинской армии, ВСУ удалось взять под огневой контроль над важнейшим логистическим маршрутом российской оккупационной армии, соединяющим территорию РФ с временно оккупированными территориями Украины, а также северную часть полуострова Крым. Теперь враг вынужден скрытно перемещать военные грузы по второстепенным грунтовым дорогам.

