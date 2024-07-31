В Италии по запросу Украины арестовали старинный замок российского зернового магната: стало известно имя

В Италии по запросу украинской прокуратуры арестовали имущество российского магната, который замешан в хищениях на миллионы долларов из Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ). Речь, вероятно, идет о сырьевом трейдере Алексее Федорычеве, который находится под украинскими санкциями. Арестованное в Италии имущество оценивается в 41 млн евро и включает старинный замок во Флоренции.

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Об аресте активов официально сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Арест утвердила прокуратура Флоренции "связи с расследованием и по запросу органов прокуратуры Украины". Имя Федорычева официально не раскрывается, однако в указанной НАБУ схеме фигурировал именно он, кроме того, на Федорычева указывали и источники Reuters в Тоскане.

"Указанное лицо является фигурантом по делу о причинении более 60 млн долл. убытков ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация". Среди арестованного имущества старинный замок, находящийся во Флоренции, а также уставный капитал фирмы", – заявили в НАБУ.

По данным украинского следствия, бизнесмен организовал коррупционную схему, по которой зерно, принадлежавшее ГПЗКУ, через ряд компаний поставлялось в Саудовскую Аравию. Причем эти поставки велись по постоплате.

ГПЗКУ так и не получила деньги за это зерно. Убытки госкомпании оценили 60 млн долл.

"Эти средства в последствии легализовали через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре", – отметили в НАБУ. По мнению следствия, Федоричев переправлял доходы от схемы в ГПЗКУ на расчетные счета в таких компаниях: Livirtavis enterpresisi ldt, Grain – trans ldt и Fedcominvest Europe Sarl.

При этом итальянские СМИ сообщают, что арест имущества Федорычева затронул замок XII века "Торре дель Галло" во Флоренции. Журналисты предполагают, что замок мог быть куплен за средства, которые Федорычев вывел из Украины. Эту догадку подтверждают и в НАБУ: "Часть из них (легализованных средств. – Ред.) бизнесмен и потратил на покупку арестованного замка".

Алексей Федорычев: кто это и что известно

Федорычев – бизнесмен российского происхождения, сырьевой трейдер, основатель Fedcom Group, мирового лидера в области логистики, судоходства и торговли сырьевыми товарами. Считался владельцем двух морских терминалов в Южном (Одесская область), бывший собственник российских футбольных клубов "Динамо" (Москва) и "Ростов".

Также через семью Ставницеров владел в Украине корпорацией "ТИС". Попал под санкции в Украине за незаконную перевозку угля, добытого в Донецкой области уже после оккупации ее части Россией в 2014 году.

Среди активов, подконтрольных Федорычеву, в середине 2000-х годов также указывались Усть-Донецкий речной порт, "Астраханьгазпром", Приднепровский завод минудобрений, перевалочные терминалы в Керченском проливе. Также ему приписывали управление торговым флотом из более чем 50 морских и речных судов.

У Федорычева, согласно данным СМИ, кроме паспорта РФ, есть гражданство Венгрии и Уругвая. Проживает российский магнат в Монако. Магнат женат на российской модели Ульяне Цейтлиной, воспитывает двоих детей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине объявили о новом подозрении подсанкционному российскому олигарху, миллиардеру Михаилу Шелкову. Его подозревают в организации поставок стратегической продукции из Украины на оружейные предприятия в РФ.

Также через суд национализируют имущество сразу двух российских топ-олигархов. Активы оценивают более чем в 1 млрд грн.

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