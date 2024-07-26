Олигарх тайно поставлял России украинский титан для производства ракет: раскрыта схема и названо имя

В Украине объявили о новом подозрении подсанкционному российскому олигарху, миллиардеру Михаилу Шелкову. Его подозревают в организации поставок стратегической продукции из Украины на оружейные предприятия в РФ. "Работу" Шелкова и его сообщников теперь рассматривают как финансирование действий, несущих угрозу конституционному строю и территориальной целостности Украины.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). До того СБУ уже сообщала Шелкову о подозрении в причастности к поставкам в РФ украинского титанового сырья для производства ракет "Калибр".

Схемы скрытой поставки сырья миллиардер, по данным следствия, реализовывал через подконтрольное ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области. Новое подозрение, согласно сообщению БЭБ, касается той же схемы. Она привела к занижению прибыли украинской компании и неуплате почти 18,5 млн грн налогов.

Отмечается, что Шелков создал преступную организованную группу. В ее состав также вошли:

бывший директор ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" (согласно данным реестров, в 2020 году, на момент реализации схемы, должность занимал Голобородько Игорь Валентинович );

); бенефициар и директор австрийской компании.

"В настоящее время Шелков и один из топ-менеджеров комбината уведомлены о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", – заявили в БЭБ.

Поставки титанового сырья России: как работала схема

Следствие установило, что в 2020-2021 годах Шелков организовал поставки титансодержащих концентратов почти на 90 млн грн российским компаниям. Предприятия-получатели при этом были причастны:

к изготовлению оружия для нужд министерства обороны России;

для нужд министерства обороны России; обеспечению потребностей оборонно-промышленного комплекса;

созданию стратегических резервов страны-агрессора для ведения войны против Украины.

Поставки сырья велись тайно. Чтобы их скрыть, подозреваемые разработали особую схему.

Так, "на бумаге" титансодержащие концентраты якобы поставлялись австрийской компании. Об этом свидетельствовали заключенные с ней контракты.

Фактически же сырье сразу отгружалось на предприятия России. Они, в свою очередь, платили за сырье на счета австрийской компании, причем по рыночным ценам. А эта австрийская компания платила украинскому поставщику – уже по заниженным ценам.

Михаил Шелков и бизнес в Украине: что известно

Олигарх Шелков владел Демуринским горно-обогатительным комбинатом (ГОК) с 2012 года. Предприятие является одним из крупнейших производителей титана в мире и входило в состав российской государственной корпорации "Ростех".

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году весь имущественный комплекс ГОК был арестован в рамках уголовного производства против Шелкова. Также под арест попали 100% корпоративных прав, транспортные средства ГОКа, а также деньги, находящиеся на банковских счетах предприятия.

В 2023 году это имущество и активы были взысканы в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда. Теперь комбинат находится в собственности Украины и управляется Фондом государственного имущества. Актив готовят к приватизации.

Конфискация стала возможной из-за того, что Шелков находится под санкциями в Украине. Еще в июне 2021 года СНБО ввел санкции против председателя совета директоров российского "ВСМПО-Ависма" Сергея Чемезова и его заместителя Михаила Шелкова.

На тот момент Шелков еще числился конечным бенефициаром ООО "Демуринский ГОК". Также сообщалось, что Шелков вместе с партнерами владеет контрольным пакетом акций "ВСМПО-Ависма" – крупнейшего в мире производителя титана для аэрокосмической отрасли. Таким образом, схема, в организации которой подозревают Шелкова, после 2021 года также являлась методом обхода санкций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине через суд национализируют имущество сразу двух российских топ-олигархов. Активы оценивают более чем в 1 млрд грн.

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