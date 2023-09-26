Россиянам перекрывают поставки авто: Грузия запретила реэкспорт в РФ и Беларусь

В Грузии сегодня, 26 сентября, вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из стран Европейского Союза (ЕС) в страны-террористки России и Беларуси. То есть теперь россияне не смогут покупать авто западного производства, которые были доставлены на рынок Грузии.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа". Это ограничение предполагалось 11-м пакетом санкций ЕС, который был одобрен еще в июне для усиления введенных ранее ограничений и борьбы с обходом санкций. Если бы Грузия не ввела запрет, ЕС мог применить санкции уже к ней.

По информации статистического ведомства Грузии, с августа реэкспорт автомобилей в Россию резко сократился. Если в июле из Грузии в Россию реэкспортировали 1054 авто общей стоимостью более 13 млн долларов США, то в августе – всего 85 автомобилей.

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За все первое полугодие из Грузии в Россию реэкспортировали 4840 автомобилей общей стоимостью 65,8 млн долларов. В последние 2 года реэкспорт авто стал одной из самых больших статей экспорта Грузии. В 2023 году он достиг 1,17 млрд, почти 33% всего экспорта.

Отметим, с 1 августа вступил в силу запрет на экспорт в Россию и Беларусь авто американского производства. Тогда же Служба доходов Минфина Грузии напомнила, что с 26 сентября это будет относиться к автомобилям из ЕС.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Кремлю удалось обойти санкции G7, ограничившие максимальную стоимость нефти из РФ. Около двух третей всей нефти продает без западной страховки, в то время как стоимость черного золота растет до 100 долларов за баррель.

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