Кремль научился обходить санкции в отношении экспорта нефти: Financial Times раскрыл детали 

Кремлю удалось обойти санкции G7, которые ограничили максимальную стоимость нефти из РФ. Около две трети всей нефти продает без западной страховки, в то время как стоимость черного золота растет до 100 долларов за баррель.

Об этом сообщает издание Financial Times. Так, страны G7 ограничили стоимость нефти, которая может получать страховку от западных стран. Однако, в то время как ограничение находится на уровне 60 долларов за баррель, цена, по которой ее продают, составляет уже около 100 долларов.

Бен Хилгеншток, экономист из Киевской школы экономики, сказал: "Учитывая эти сдвиги в том, как Россия поставляет свою нефть, может быть очень трудно осмысленно обеспечить соблюдение ценового потолка в будущем".

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Отметим, после введения эмбарго на российскую нефть большую часть черного золота Россия начала продавать в Китай. При этом, от услуг западных страховых компаний они отказались. Поэтому ограничения G7 фактически не коснулись большую часть морского экспорта.

Доходы России от экспорта нефти составляют около 15,3 млрд долларов в месяц. Уже в июле Кремль смог достичь максимальной прибыли от продажи нефти в 2023-м, однако показатель все еще на 20% меньше, чем в июле прошлого года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине впервые поставила под угрозу морской экспорт нефти из РФ. Атака на морской порт украинскими дронами поставила под вопрос безопасность их экспорта.

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