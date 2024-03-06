В Германии выдвинули обвинения двум бизнесменам, которые поставляли России детали для дронов

Федеральная прокуратура Германии объявила двум гражданам ФРГ и РФ обвинение в нарушении санкций из-за продажи в Россию электроники. Речь идет об оборудовании, используемом в беспилотниках "Орлан-10".

Об этом объявили в генпрокуратуре страны. Там отметили, что общая стоимость незаконно вывезенных комплектующих составляет около 875 тысяч евро.

Вальдемар В. – генеральный директор двух германских компаний, занимающихся международной торговлей электронными компонентами. Вместе с Натали С. они находились под стражей в ФРГ с марта 2023 года, но в мае суд приостановил меру пресечения для женщины.

Мужчина является гражданином Германии, женщина – России. Первый подозревается в неоднократном нарушении закона о внешней торговле и платежах, а вторая – в "пособничестве и подстрекательстве к совершению некоторых из этих преступлений".

Указанный Вальдемар В. с января 2020 по март 2023 не менее 54 раз экспортировал электронные компоненты в компанию в России, которая занимается производством БПЛА "Орлан-10". Снабжение осуществлялось в обход санкций против России через подставные компании, причем в 14 случаях к ним была причастна Натали С.

"После начала войны в Украине в феврале 2022 года Вальдемар В. начал экспортировать товары в Россию через получателей в третьих странах, включая Кыргызстан и Гонконг", – добавили в генпрокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на введенные против России санкции, горно-металлургический комплекс РФ продолжает получать значительные доходы от экспорта продукции в Евросоюз. Так, за 2023 год ЕС импортировал металлопродукцию из РФ на €2,4 млрд.

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