Евросоюз, несмотря на санкции, импортировал металлопродукции РФ на 2,4 миллиарда евро

Несмотря на введенные против России санкции, горно-металлургический комплекс РФ продолжает получать значительную прибыль от экспорта продукции в Евросоюз. Так, за 2023 год ЕС импортировал металлопродукции из РФ на €2,4 млрд. И хотя показатели уменьшились по сравнению с 2022 годом, когда сумма экспорта составила €3,87 млрд, поставки пока остаются на высоком уровне.

Так, по данным Eurostat, по итогам года Евросоюз сократил импорт продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) из России на 39,5%. Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты – 69,4% общего объема импорта: их за год ЕС импортировал 3,11 млн т. Основной объем импорта полуфабрикатов приходится на Бельгию.

Поставки железной руды из РФ в ЕС за 2023 год составили 332,3 тыс. т: наибольшая часть сырья отгружена в Словакию. Также среди основных потребителей российской продукции ГМК в 2023 году были Италия (чугун), Нидерланды (ферросплавы), Литва (лом).

Как известно, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года и фактически ослабил ранее введенные ограничения. Это вызвало волну критики со стороны европейских и украинских металлургов, ведь это ослабление фактически привело к искажению конкуренции на европейском рынке.