В Давосе важной задачей было привлечь инвестиции в Украину для увеличения ВВП, – Тимченко

На Всемирном экономическом форуме в Давосе украинское бизнес-сообщество сконцентрировалось на переговорах с международными партнерами для привлечения западного капитала, что может помочь увеличить ВВП Украины.

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Об этом в интервью американскому телеканалу CNBC заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Украина в Давосе на вершине повестки дня. Нас слышат наши партнеры, правительства, глобальные компании. Конечно, мы здесь, чтобы привлечь капитал, защитить нашу экономику и помочь продолжить увеличивать ВВП Украины. Мы должны открыть Украину миру в течение этого времени", – сказал Тимченко.

Он подчеркнул, что важно международным инвесторам доносить сигнал, что инвестировать в Украину можно и нужно уже сейчас. Для этого ДТЭК демонстрирует инвесторам свой пример – строительство Тилигульской ветроэлектростанции в Николаевской области во время войны с объемом инвестиций в сотни миллионов долларов.

Это наш лучший аргумент для международных партнеров, финансовых институтов, энергетических компаний. Смотрите на нас, приходите в Украину, оцените какая здесь ситуация и первыми берите инициативу", - подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, на СОР28 компании ДТЭК и Vestas подписали Меморандум о взаимопонимании по завершению строительства крупнейшей в Восточной Европе ветряной электростанции – Тилигульской ВЭС в Николаевской области. Данный проект поддерживается Европейской комиссией и правительствами Украины и Дании. Общий объем инвестиций в проект превысит 650 млн. евро.