Тариф на электроэнергию с 1 апреля: сколько будет стоить кВт*ч

Стоимость электроэнергии в Украине с 1 апреля не изменится. Население будет платить за каждую кВт*ч 4,32 грн (такой же тариф действовал и в марте). Повышение тарифов по состоянию на сейчас не рассматривается.

"Повышение тарифов для населения было бы очень странным решением. Особенно в условиях дефицита электроэнергии. Изменение цены сейчас не ко времени", – заявила несколько дней назад во время общения с журналистами премьер-миринстерка Юлия Свириденко.

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства № 632 и будет составлять 4,32 грн за 1 кВт*час. Об этом говорится в постановлении правительства. Согласно документу, тариф не изменится до 30 апреля 2026-го. Однако, вероятно, сроки действия постановления продлят.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Сколько электроэнергии потребляют украинцы

Если есть газовая плита, норматив потребления электроэнергии на семью из трех человек составит 130 кВт*ч. А если нет газовой плиты, то норматив потребления электроэнергии составит 170 кВт*ч. Таким образом, учитывая стоимость электроэнергии в 4,32 грн/кВт*ч, за месяц семье из трех человек придется платить 561,6 грн, если есть газовая плита, и 734,4 грн за месяц, если нет газовой плиты.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м тарифы на газ могут измениться только в случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного видения, каким должен быть тариф. Повышение до той стоимости, которая может считаться рыночной, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

