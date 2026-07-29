УЗ стремительно теряет грузы из-за CBAM: повышение тарифов ускорит этот процесс

В первом полугодии 2026 года "Укрзалізниця" потеряла пятую часть грузоперевозок горно-металлургического комплекса. Основная причина – сокращение экспорта из-за действия европейского механизма CBAM, логистические проблемы и слабый спрос на мировых рынках. В то же время компания повысила тарифы на грузовые перевозки, что, по мнению представителей отрасли, только усилит негативную тенденцию.

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По итогам января–июня объем железнодорожных перевозок продукции ГМК сократился на 20% в годовом исчислении – до 31,4 млн тонн. Больше всего сократились перевозки железной руды – на 36,7%, до 16,7 млн тонн. Львиная доля сокращения пришлась на экспорт, который уменьшился на 31%, или на 5,3 млн тонн.

Причинами падения в отрасли называют снижение мировых цен на руду, ослабление спроса на металлопродукцию, логистические трудности, энергодефицит, а также осложнение доступа украинской продукции на рынок ЕС после введения механизма CBAM.

Аналогичная ситуация наблюдается и в цементной отрасли: по данным УЗ, экспорт цемента по железной дороге за первое полугодие сократился на 44,6%. Как сообщил заместитель директора департамента технологий перевозок и коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, среди основных причин – CBAM, подорожание электроэнергии и риски безопасности.

Представители промышленности предупреждают: после повышения грузовых тарифов тенденция к сокращению перевозок может только усилиться. В первую очередь это касается перевозок железной руды – одного из самых массовых грузов "Укрзалізниці", который практически невозможно переориентировать на другие виды транспорта.

В отрасли отмечают, что дальнейший рост стоимости логистики в условиях действия CBAM, высоких энергетических затрат и ограничений на европейском рынке может привести к еще большему сокращению экспорта, а вместе с ним и грузовой базы самой "Укрзализныци". Таким образом, повышение тарифов создает риск дальнейшего падения объемов перевозок и, соответственно, доходов перевозчика.