Открытие портов позволило УЗ увеличить перевозку и получить прибыль без повышения тарифов

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УЗ рекордно увеличила перевозку и прибыль в декабре без повышения тарифов

По итогам 2023 года "Укрзалізниця" перевезла 148,4 млн тонн грузов. В целом, с марта по декабрь компания перевозила в среднем ежемесячно на 23% грузов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщили в АО УЗ.

В компании отмечают: из-за временной оккупации части территорий УЗ труда не может выйти на показатели грузоперевозок, которые были до широкомасштабного вторжения. Но после открытия украинского морского коридора и портов удалось нарастить перевозку на экспорт.

"За 5 месяцев работы коридора железная дорога перевезла в направлении черноморских портов 8,8 млн. тонн грузов. Это на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда работал зерновой коридор. В декабре 2023 года мы вышли на рекордную выгрузку – 3,8 млн тонн для черноморских портов с начала полномасштабного вторжения. Также железная дорога почти на 33% увеличила объемы перевозок в направлении портов Дуная", – прокомментировал председатель правления АО "Укрзалізниця" Евгений Лященко.

По его словам, в 2023 году через морские порты было перевезено 22,3 млн. тонн всех грузов, а через сухопутные переходы – 34,4 млн тонн. Но заметнее всего в прошлом году выросли показатели внутренних перевозок: по сравнению с 2022 годом они увеличились на 11,4%.

Напомним, ранее глава УЗ Евгений Лященко также спрогнозировал, что по итогам 2023 года УЗ получит 7 млрд грн чистой прибыли – после 9,6 млрд грн чистого убытка 2022-го.

Как известно, ранее УЗ подготовила финансовый план на 2024 год, в котором ожидала ущерб, и предлагала в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки. Но эта инициатива не нашла поддержки у правительства: там заметили, что разблокировка портов и рост экономики обеспечит рост объемов железнодорожных грузовых перевозок. А, соответственно, доходы компании значительно возрастут и без повышения тарифов.