УЗ предупредила о задержке ряда поездов из-за ночного обстрела РФ: озвучены рейсы

В связи с ликвидацией последствий ночного обстрела страны-террористки России в Житомирской области задерживаются поезда. Так, 30 августа задерживаются 3 рейса.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці". Речь идет о таких рейсах :

№54 Перемышль – Киев – до 2 часов;

№№743 Дарница – Львов – до 1 часа;

№68 Варшава – Киев – до 30 минут.

"Все остальные 84 поезда дальнего сообщения – по расписанию. Приносим извинения и работаем над возобновлением движения по стандартному графику", – добавили в государственной компании.

Напомним, в ночь на 30 августа российские войска устроили новую атаку на Украину. Воздушная тревога была объявлена по всей стране.

Около 5 утра стало известно о работе ПВО в Черкасской, Киевской и Киеве. В столице Украины в результате падения обломков ракет на предприятие есть погибшие и раненые, а в Житомирской области поврежден объект инфраструктуры.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" временно увеличила количество мест на международном маршруте в Словакию для поездов №960 и №961 Мукачево – Кошице. Поезда будут следовать с дополнительными вагонами с 25 августа по 3 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!