'Укрзалізниця' заявила о готовности начать продажу металлолома в ближайшее время

В "Укрзалізниці" сообщили, что компания продолжит реализацию металлолома после того, как Кабинет министров определит порядок продажи и передачи в аренду имущества общества. Пока компания не продает металлолом из-за аукционов "Прозорро" – она перестала выставлять его на продажу еще с сентября прошлого года.

Напомним, в сентябре 2023 года правительство упразднило порядок, которым отчуждение имущества общества осуществлялось по решению правления. Теперь продажа имущества и передача в аренду, в том числе и продажа металлолома, должна согласовывать Кабмин, но механизмы пока в разработке.

Чтобы решить этот вопрос, УЗ в декабре прошлого года инициировала изменения в указанное постановление. Они уже на финальной стадии и согласованы с Минразвития, Фондом госимущества, НАПК, Министерством цифровой трансформации, Министерством экономики и Министерством юстиции. Вскоре изменения в постановление будут вынесены на голосование правительства.

В течение 2023 года "Укрзалізниці" провела более 100 электронных аукционов по продаже металлолома. Только от реализации лома черных и цветных металлов компания получила более 535 млн грн дополнительных доходов.