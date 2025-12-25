'Укрпочта' презентовала ангела: как выглядит новая рождественская марка и сколько стоит. Фото

К Рождеству "Укрпочта" выпустила новую праздничную марку "Рождественский Ангел". На ней изображен ангел, который несет добрую весть, окутывает теплом и напоминает о том, что свет всегда сильнее тьмы.

Видео дня

Тираж марки – 390 000 экземпляров, а автором иллюстрации для нее стал Антон Логов. Об этом сообщили в Telegram-канале "Укрпочта News".

"Эта марка – о Рождестве, которое держит нас вместе. О вере, которая не угасает. О добре, которое мы бережем и передаем дальше — даже в маленьком конверте. Пусть "Рождественский Ангел" станет тихим символом надежды в ваших праздничных письмах!" – сказано в сообщении.

Погашение новой рождественской марки "Укрпочты" состоялось в Софийском соборе в Киеве – его колокольня изображена на листе с марками.

Участие в мероприятии приняли митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, глава Управления духовного образования и богословской науки ПЦУ протоиерей Александр Трофимлюк, директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская, автор картины, воспроизведенной на марке, художник Антон Логов.

Приобрести почтовую марку можно в отделениях, филателистических магазинах и онлайн на postmark.ukrposhta.ua. Лист с шестью марками можно приобрести за 120 грн, праздничная карточка и конверт стоят по 15 грн, а также доступен почтовый набор "Рождественский ангел" за 150 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ко Дню Украинской Государственности "Укрпочта" выпустила новую марку "Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже" с символикой женской силы и месседжем к врагу.

Еще одна марка была посвящена спецоперации СБУ "Паутина", во время которой Украина поразила 41 самолет стратегической авиации России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!