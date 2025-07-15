"Укрпочта" выпустила уникальную марку с ведьмами: чему посвящена и сколько стоит

Ко Дню Украинской Государственности "Укрпочта" выпустила новую марку "Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже" с символикой женской силы и месседжем к врагу. В продаже сейчас доступны: почтовый набор за 255 грн, лист марок – 210 грн, коллекционный буклет – 800 грн, а также конверт и две открытки по 15 грн каждая.

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. По его словам, название новой серии – это эхо мыслей миллионов украинцев, которые каждое утро просыпаются после ночных обстрелов, взрывов дронов и ракет.

Образ ведьмы здесь – это не сказочный персонаж, это символ силы, интуиции, гнева и заботы. Она – современная украинская женщина, которая воюет, волонтерит, лечит, воспитывает, держит тыл. Поэтому серия посвящена именно ей — женщине, которая держит страну.

Автор марки известная художница Екатерина Штанко, которая мастерски соединила яркий визуальный язык с глубоким эмоциональным смыслом. На сайте уже можно приобрести следующие позиции:

почтовый набор "Будет тебе, враг..." – 255.42 грн: в наборе лист марок, открытки и конверт;

в наборе лист марок, открытки и конверт; лист марок – 210.42 грн: традиционный лист с иллюстрацией, где ведьмы летят на метлах в сторону заката;

традиционный лист с иллюстрацией, где ведьмы летят на метлах в сторону заката; буклет с марками – 800 грн: коллекционная версия для филателистов, фанатов марки или просто на подарок;

коллекционная версия для филателистов, фанатов марки или просто на подарок; конверт "Первый день" – 15 грн ;

; карточки с различными иллюстрациями серии по 15 грн каждая: среди них женский портрет с маком и ночным небом в волосах, а также знаменитые "ведьмы на метлах".

Смелянский добавил, что выпуск также приурочен ко Дню Украинской Государственности чтобы в этот день немного поднять настроение и поблагодарить женщин. "Чтобы и немного поднять настроение в День Украинской Государственности, и напомнить о роли наших невероятных женщин – тех, кто в рядах ВСУ, в тылу и в семье делает все, чтобы приблизить победы", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля во всех отделениях "Укрпочты" ввели лимиты на выплату наличных физическим лицам. Отныне в течение месяца клиенты компании не смогут получить более 100 тыс. грн, а количество выплат может быть не более 10.

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