"Укрпочта" выпустила новую марку, посвященную легендарной спецоперации СБУ: сколько стоит. Фото

"Укрпочта" выпустила новую марку. Она посвящена спецоперации СБУ "Паутина", во время которой Украина поразила 41 самолет стратегической авиации России. Марка уже появилась в продаже – лист с 6 штуками стоит 120 гривен.

Об этом сообщили в самой "Укрпочте". Там отметили:

Размер марки – 40,5х30 мм.

Размер листа – 98х132 мм.

Тираж – 300 000 штук.

Продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 3 листов.

"Паутина" – это историческая спецоперация Службы безопасности Украины, в результате которой FPV-дронами был одновременно поражен 41 самолет России, что составляет 34% всей стратегической авиации противника. …"Паутина" стала одной из самых ярких страниц героической борьбы украинского народа против российских оккупантов", – говорится в описании марки.

Со своей стороны, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский рассказал, что выпуск марки приурочен ко Дню Независимости Украины (24 августа). И таким образом, подчеркнул он, компания начала новую традицию – выпускать к этому празднику "марки с событиями, которые были выдающимися в жизни страны в течение этого года".

При этом Смилянский отметил: купить марку можно онлайн – по ссылке. А также в отделениях "Укрпочты".

Вместе с тем, кроме марки, компания выпустила и другие товары, посвященные спецоперации СБУ "Паутина". В частности:

Буклет с марками – за 600 грн.

Карту за 15 грн.

Конверт за 15 грн.

Купить их можно по той же ссылке, что и марку.

