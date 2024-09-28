'Укрэнерго' заверило о готовности рассчитаться с долгами перед зелеными инвесторами

Компания "Укрэнерго" в судебном порядке хочет откорректировать стоимость услуги по увеличению доли электроэнергии по ВИЭ за март-август 2022 года и уверяет, что это не приведет к появлению долгов перед инвесторами в зеленую энергетику.

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Об этом заявил директор по правовым вопросам "Укрэнерго" Максим Юрков, комментируя иск компании к Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг, которая утверждала стоимость услуги за соответствующий период.

"Имела место корректировка данных. Речь не идет о том, что мы отказываемся от обязательств по оплате услуг, которые мы предоставляем ГП "Гарантированный покупатель". Речь идет о незначительной корректировке", – сказал Юрков.

При этом он опроверг то, что иск компании в случае успеха в судебном разбирательстве приведет к замораживанию выплат перед инвесторами в ВИЭ.

"Вопрос будет урегулирован подписанием новых актов. Вопрос только в скорректированной сумме", – уточнил Юрков.

Как сообщалось, по мнению экспертов, "Укрэнерго" своим иском к НКРЭКУ об обжаловании стоимости утвержденной услуги по увеличению доли электроэнергии по ВИЭ может создать новую проблему с долгами в энергетике.

Эксперты видят нелогичность такого иска, поскольку "Укрэнерго" не имело никаких претензий к размеру услуги, тогда когда ее рассчитал "Гарантированный покупатель", согласовало именно НЭК "Укрэнерго", а финально утверждал Регулятор.