'Укрэнерго' призвало НКРЭКУ установить бездефицитный тариф на передачу тока, чтобы не накапливать новые долги

Компания "Укрэнерго" призывает Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установить бездефицитный тариф на передачу электроэнергии компанией, чтобы она могла не накапливать новые долги и обслуживать привлеченные кредиты для погашения существующих долгов.

Об этом говорится в ответе "Укрэнерго" на письмо межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия – здоровая окружающая среда".

"Укрэнерго просит Минэнерго и МФО посодействовать в коммуникации с НКРЭКУ и донесении обществу необходимости установления бездефицитного уровня тарифов ОСП, что предусмотрено законодательством Украины и требуется международными партнерами на пути интеграции Украины в ЕС", - сообщает объединение. По информации компании, для частичного решения проблемы расчетов между участниками рынка в течение июня 2022 г. – апреля 2023 г. "Укрэнерго" привлекло средства на общую сумму 345,6 млн евро из-за перепрофилирования и получения новых займов ЕИБ и ЕБРР, и направила их на погашение задолженности перед участниками рынка.

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При этом, из-за недостаточности тарифа компания в 2019-2022 годы понесла более 49 млрд грн тарифных убытков. Также неурегулированным остается вопрос задолженностей на балансирующем рынке. В результате значительного размера задолженностей сторон, ответственных за баланс (СВБ) перед ОСП, Укрэнерго не имеет возможности рассчитаться вовремя и в полном объеме со всеми СВБ. "Укрэнерго" рассматривает все возможные источники покрытия задолженности, в том числе кредитные средства государственных банков или международных финорганизаций грантные средства. Однако дальнейшее наращивание задолженности по кредитам и ссудам увеличивает финансовую нагрузку на тарифы "Укрэнерго", - подчеркивают в компании.

В компании отметили, что сейчас остаются непокрытыми тарифные убытки "Укрэнерго" в сумме около 6 млрд грн без НДС по тарифу на услугу по передаче электроэнергии и более 4 млрд грн без НДС по тарифу на услуги по диспетчерскому управлению.

Напомним, долг "Укрэнерго" перед Гарантированным покупателем по услуге по увеличению доли возобновляемых источников энергии превышает 25 млрд грн. Уровень расчетов за зеленую электроэнергию в 2023 году составляет всего 52%. Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявляет, что Кабмин и Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг должны принять решения, позволяющие "Укрэнерго" обслуживать и выплачивать ранее привлеченные кредиты. Это необходимо для того, чтобы компания могла привлекать новые кредиты на льготных условиях и рассчитываться с накопленными долгами.