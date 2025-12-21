Украинцам резко переписали цены на мясо: что подешевело больше всего и почему

В Украине курятина подешевела почти на 20% из-за избытка предложения, рисков хранения в условиях блэкаутов и падения покупательной способности населения. Оптовые цены упали до 85-90 грн за килограмм, а в рознице снижение уже чувствуют и потребители.

Видео дня

Об этом рассказала заместитель коммерческого директора "Агро-Рось" Наталья Сайкивская в комментарии СМИ. По ее словам, то, что еще летом дорожало из-за высоких затрат производителей, в конце года начало стремительно дешеветь.

По оценкам участников рынка, курятина в среднем потеряла около 20% в цене, а иногда и больше. За последние полгода оптовая цена куриной тушки снизилась со 110 грн за килограмм до 85-90 грн/кг. Для рынка мяса это существенная коррекция, ведь курятина традиционно считается наиболее доступным видом белка для украинских семей.

В розничных сетях снижение также ощутимое, но менее стремительное. Торговые сети реагируют медленнее, ведь имеют собственные запасы, контракты и расходы на логистику и хранение. В то же время и на полках супермаркетов цены постепенно "ползут" вниз. Эксперт выделяет сразу три ключевые причины, которые одновременно сыграли на снижение стоимости мяса.

избыток предложения в конце года;

К концу года на рынок вышли значительные объемы курятины. Производители оказались в ситуации, когда продукцию нужно быстро реализовывать, чтобы не накапливать запасы, это автоматически давит на цену и заставляет снижать стоимость.

риски хранения из-за блэкаутов;

Отключения электроэнергии стали серьезным фактором для мясной отрасли. Хранить замороженную или охлажденную продукцию дорого и рискованно, поэтому производители и продавцы предпочитают продавать дешевле, но быстрее. Более того, оптовые и розничные покупатели не спешат закупать крупные партии, что еще больше ограничивает возможности для удержания высоких цен.

падение покупательской способности;

Из-за миграции населения количество потребителей во многих регионах уменьшилось. Те же, кто остался, вынуждены экономить. Рост расходов на коммунальные услуги, общая экономическая неопределенность и война заставляют украинцев сокращать расходы даже на продукты питания. Курятина, хоть и остается самым доступным мясом, также попала под эту волну экономии.

Еще в середине года куриное мясо дорожало. Основной причиной тогда была высокая себестоимость производства – прежде всего из-за дорогих кормов. Именно это повлекло летний скачок цен, однако осенью и зимой ситуация на рынке изменилась, расходы стабилизировались, а предложение резко возросло.

По состоянию на конец года куриная тушка в рознице подешевела до 99 грн за килограмм, что примерно на 16 грн меньше, чем в середине года. Куриное филе также потеряло в цене – до 171 грн/кг, что на 24 грн дешевле, чем раньше. Для многих семей это стало ощутимым облегчением в продуктовой корзине.

Эксперты не исключают, что снижение цен может иметь временный характер. Если ситуация с электроснабжением стабилизируется, а спрос постепенно восстановится, рынок может снова перейти к росту.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине до конца января 2026 года цены на овощи будут оставаться относительно низкими благодаря достаточному предложению на рынке. В конце зимы и в начале весны ожидается подорожание овощей на 5-10%, а фрукты могут вырасти в цене минимум на 10% уже с января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!