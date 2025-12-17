Стоимость популярных продуктов в Украине вырастет: что и на сколько подорожает

В Украине до конца января 2026 года цены на овощи будут оставаться относительно низкими благодаря достаточному предложению на рынке. В конце зимы и в начале весны ожидается подорожание овощей на 5-10%, а фрукты могут вырасти в цене минимум на 10% уже с января.

Об этом рассказал экономист Владимир Чиж в комментарии СМИ. По его словам, сейчас ситуация с так называемым "борщовым набором" остается стабильной.

Капуста, морковь, лук и свекла удерживаются в низком ценовом сегменте благодаря перепроизводству и достаточному урожаю. Именно это позволяет производителям и продавцам не пересматривать ценники в ближайшее время.

В 2025 году на рынке сформировался избыток отдельных овощей. Морковь и лук производители продавали по закупочным ценам ниже 3-4 грн за килограмм, что даже не покрывало себестоимости. В рознице цены колебались в пределах 5-10 грн за килограмм, и такая ситуация может сохраниться как минимум до февраля 2026 года.

Фермеры сейчас заинтересованы быстрее реализовать собранный урожай, чтобы избежать потерь на хранении. Именно поэтому потребители еще несколько месяцев будут иметь возможность покупать основные овощи по относительно доступным ценам.

После рождественско-новогодних праздников ситуация постепенно будет меняться. По словам эксперта, рост цен в пределах 5-10% станет заметным во второй половине зимы. Основные причины – сезонное сокращение предложения, дополнительные расходы на хранение продукции, логистику и энергоносители.

Отдельным фактором риска является дефицит качественных овощей в конце зимы. Ограниченное количество современных овощехранилищ может привести к потерям продукции, что также скажется на ценах. В то же время резкого скачка цен в ближайшее время не ожидается. До конца января рынок будет оставаться насыщенным, а фермеры продолжат продавать продукцию по относительно низким ценам.

Отдельная ситуация складывается на рынке фруктов. По словам Владимира Чижа, большинство фруктов в супермаркетах – импортные, поскольку 2025 год оказался неудачным для урожая, особенно косточковых культур.

Поэтому фрукты могут подорожать уже с января 2026 года минимум на 10%. Рост коснется как яблок, так и цитрусовых. В годовом измерении цены на фрукты уже выросли до 50%, и даже праздничные скидки не компенсируют этого подорожания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в течение года куриные яйца в Украине существенно подорожали, а перед праздниками цены продолжили расти. Эксперты прогнозируют, что в начале 2026 года яйца могут подорожать еще на 10-15% из-за сезонности, инфляции и роста затрат производителей.

