Украинцам назвали три главных принципа экономии: на чем никогда нельзя "урезать" расходы

Украинцам, которые пытаются сохранить бюджет во время постоянного роста цен, советуют избегать крайностей. Финансовые специалисты рекомендуют не сокращать расходы на базовые потребности и здоровье, а искать баланс между бережливостью и качеством жизни.

Внедрить это правило помогут три простые ежедневные принципы. Ими поделился финансовый аналитик Алексей Козырев.

1. Качество ежедневного потребления – превыше всего

Первый принцип экономии: не экономьте на продуктах и вещах, которыми пользуетесь ежедневно. Однако подходить к покупкам надо взвешенно.

"Не на всем стоит экономить. Если постоянно покупать некачественные продукты, потом можно потратить значительно больше на лечение", – объяснил Козырев.

В то же время аналитик советует избегать переплат за премиальные бренды. Значительную часть их стоимости составляет маркетинговая наценка, что становится очевидным во время распродаж.

Лучше покупать товары среднего ценового сегмента – они имеют надлежащее качество без переплат за имя. Также стоит отслеживать периоды скидок.

2. Здоровье – это инвестиция, а не расход.

Второе правило Козырева касается здоровья. Забота о себе и физическая активность помогают избежать больших затрат на лечение в будущем.

Если нет средств на спортзал или дорогие тренировки, он советует поднимать базовую активность другими способами. Например, больше ходить пешком, регулярно двигаться и следить за самочувствием.

"Не стоит экономить на здоровье вообще. Если нет возможности оплачивать спортзал или дорогие тренировки, всегда можно найти более простые варианты – больше ходить пешком или регулярно двигаться. "Ваше здоровье – это инвестиция в дальнейшую жизнь", – объяснил специалист.

3. Учет расходов может изменить все

Третий принцип – контроль за собственными финансами. Козырев рекомендует фиксировать все ежемесячные расходы, чтобы четко видеть, куда исчезают деньги.

Он вспоминает, что еще студентом записывал расходы в обычную тетрадь. Это помогало выявлять лишние покупки. Сейчас для этого подойдут мобильные приложения или обычные записи на бумаге. Последний вариант удобен для людей старшего возраста, которые не пользуются финансовыми сервисами в смартфонах.

Аналитик советует ежемесячно анализировать свои записи и определять необязательные расходы. На практике многие люди даже не замечают, на что именно регулярно тратят деньги.

Учет расходов, напомним, становится критически важным для украинцев в условиях экономической нестабильности. По прогнозам специалистов НБУ, колебания глобальных цен на энергоресурсы и разрушение логистических путей могут привести к тому, что годовая потребительская инфляция в стране дополнительно вырастет на 1,5 или даже 3 процентных пункта.

Впрочем, экономия без потери качества жизни для многих украинцев почти нереальна. Главная проблема заключается в существенном разрыве между реальными доходами и стоимостью потребительской корзины.

Нынешняя минимальная зарплата в Украине удерживается на уровне 8,6 тысячи гривен, что составляет лишь около 28,4% от среднего показателя по стране, хотя еще в прошлом году это соотношение было выше. Сравнительный анализ показывает, что украинские стандарты оплаты труда существенно отстают даже от соседних государств, в частности Молдовы и Албании, где минимальные выплаты в два-три раза выше.

