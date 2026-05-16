В НБУ озвучили прогноз цен на нефть: как это повлияет на инфляцию в Украине

В Украине из-за роста цен на нефть в мире, в зависимости от сценария, годовая инфляция может ускориться на 1,5 или 3 процентных пункта. Нацбанк уже пересмотрел прогноз инфляции до конца года с 7,5 до 9,4%.

Видео дня

Об этом глава НБУ Андрей Пышный заявил в интервью ZN. "Национальный банк анализировал последствия событий на Ближнем Востоке для Украины. Ощущение такое, что к нашей войне добавилась еще и их", – пояснил Пышный.

В НБУ рассмотрели два сценария развития событий:

Базовый сценарий предусматривает постепенное снижение напряженности с конца второго квартала и уменьшение цены на нефть марки Brent до 80 долларов за баррель в конце 2026 года .

. Негативный – длительная война и стоимость нефти не ниже 100 долларов за баррель до конца 2026-го.

По базовому сценарию, влияние этой войны добавляет к инфляции в годовом измерении 1,5 процентного пункта, по негативному– 3 п.п. Именно поэтому пересмотрели прогноз инфляции на конец этого года с 7,5 до 9,4%.

"Сценарии реагирования у нас есть, мы их уже демонстрируем. В марте мы приостановили цикл снижения учетной ставки. Развитие событий подтвердило, что решение было правильным и своевременным. В апреле мы оставили учетную ставку на уровне 15% и пересмотрели ее прогноз – она будет оставаться неизменной дольше, чем предполагалось ранее, до второго квартала 2027 года. Если риски для инфляции возрастут, мы готовы повысить учетную ставку и применить другие инструменты", – объяснил Пышный

Влияние на ВВП также является ощутимым. Базовый сценарий – минус 0,3 п.п., отрицательный – минус 0,6 п.п. Учитывая это и на существенные последствия атак России на энергетическую инфраструктуру и объекты логистики мы ухудшили прогноз роста ВВП 2026 года с 1,8 до 1,3%.

Решение НБУ сохранить учетную ставку на неизменном уровне учитывает необходимость поддержать экономику, которая сильно пострадала в первом квартале. В частности, оно не должно создавать угроз для дальнейшего развития кредитования.

"Сейчас неопределенность является экстраординарной для всего мира. Международный валютный фонд в этом году во время Весеннего собрания даже не опубликовал базового сценария для мировой экономики – назвал его "референтным обзором" из-за масштаба неопределенности", – добавил Пышный.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что США и Иран военным путем "накрутили" цены на нефть. Причиной в экспертной среде называют возобновление боевых действий между США и Ираном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!