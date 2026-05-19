Как известно, минимальная зарплата в Украине сейчас составляет 8,6 тыс. грн.

Специалисты отмечают, что это – наименьшая минзарплата среди всех европейских стран: к примеру, даже в Молдове она выше почти вдвое, а в Албании – втрое (в Эстонии – в более 5 раз, в Литве – почти в 7).

Также указывают, что средняя зарплата в Украине, согласно последним данным Госстата, равняется 30,3 тыс. грн, то есть минимальная зарплата находится на уровне около 28,4% от средней, хотя ещё год назад этот показатель был у нас где-то примерно 33%.

А для сравнения: согласно данным Евростата (это пока самые свежие цифры) – в странах ЕС соотношение между минимальной зарплатой и медианной (для которой меньше и больше – у равного числа граждан) варьировало от 44% (в Эстонии) до 69% (в Португалии).

Так вот, одной из причин такого положения является то, что размер минимальной зарплаты – как, кстати, и необлагаемого минимума или даже прожиточного минимума – вынуждают у нас заодно выполнять функцию единицы измерения.

Посмотрим, к примеру, на диковинный и причудливый подпункт 291.4 Налогового кодекса Украины, по которому рамки годового дохода у плательщиков единого налога, желающих и дальше оставаться в своей группе, составляют для первой, второй и третьей групп соответственно 167; 834 и 1167 минимальных зарплат на начало налогового года.

Откуда такая странная точность? А просто сначала договорились об абсолютных суммах не в минзарплатах, а в гривнях, после чего поделили на минзарплату начала соответствующего года и так получили всю эту точность, пока ее снова не заменят.

То есть не "разрешённые суммы - в зависимости от размера минимальной зарплаты", а наоборот - установили все эти три коэффициента под то, до чего и без неё, уважаемой минимальной, договорились, и [на какое-то время] "увековечили" их.

Соответственно - принимая решение о повышении минзарплаты, теперь всегда задумываются, а не слишком ли тогда вырастет граница для "единоналожников".

К тому же, если единый налог для первой группы связан с "трудоспособным" прожиточным минимумом, то для второй - уже с минзарплатой (устанавливает местная власть на уровне до 20 процентов её текущего размера);

зависят от неё и военный сбор для первой, второй и четвёртой групп (10 процентов минзарплаты на 1 января),

а также минимальный единый социальный взнос вообще для всех физических плательщиков (22 процента от текущей минзарплаты).

Влияет размер минзарплаты и на штрафы за нарушения трудового законодательства, а также, безусловно, на больничные и декретные, но это последнее - хотя бы социальное.

Вообще же использование показателя минзарплаты в качестве единицы измерения не даёт помнить об его исходной функции - социальной защите.