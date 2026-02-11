Цены подскочили на 33%: назван продукт, который подорожал в Украине сильнее всего

В Украине по итогам января-2026 в годовом исчислении (к январю-2025) инфляция замедлилась с 8% до 7,4%. Одним из драйверов общего роста цен осталось подорожание продуктов питания – на 9,7%. За год сильнее всего в цене прибавили яйца – они подорожали на 33%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Следует учитывать, что как и в любой другой официальной статистике, в расчет берутся усредненные цены на те или иные товары.

"Инфляция на потребительском рынке в январе 2026г. по сравнению с декабрем 2025г. составила 0,7%, с январем 2025г. – 7,4%", – говорится также в отчете ведомства.

Цены на продукты в Украине: что подорожало, а что стало дешевле

За год, по данным официальной статистики, в Украине заметно подорожал целый ряд продуктов питания. Больше всего выросли цены на такие продукты:

яйца – 33% (за последний месяц они подешевели на 7,7%, но это не изменило общей годовой динамики);

(за последний месяц они подешевели на 7,7%, но это не изменило общей годовой динамики); мясо и мясопродукты – 18,5% (за месяц цены снизились на 1,1%);

– (за месяц цены снизились на 1,1%); рыба и продукты из рыбы – "плюс" 17,6% за год (за месяц цены выросли на 1,7%);

– "плюс" за год (за месяц цены выросли на 1,7%); фрукты – 16,9% (за месяц эта категория прибавила в цене 2,5%);

– (за месяц эта категория прибавила в цене 2,5%); подсолнечное масло – 15,2% за год (за последний месяц – 1%).

В то же время за год существенно снизились цены на овощи – на 23,7%. Подешевел и сахар – на 10,3%. В остальных категориях зафиксировано подорожание на 2,8-11,9%.

Как изменились другие цены

Что касается других потребительских цен, то Госстат снова зафиксировал удешевление одежды и обуви ("минус" 5,4% за год для каждой из этих категорий). Также отмечено падение цен на услуги отдыха и культуры – на 0,3%.

Услуги образования подорожали за год на 14,3%, ресторанов и отелей – на 13,1%, а связи – на 7,1%. Здравоохранение стало дороже на 4,7%, а вот транспорт – на 5,9%.

Не изменились за год коммунальные тарифы, на повышение которых действует мораторий, – газ и отопление. Также не было подорожания электроэнергии для бытовых потребителей. Зато услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 11,4%, содержание и ремонт жилья – на 3,1%, а вывоз мусора – на 3,5%.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на прошлой неделе (2-8 февраля) подорожало большинство овощей, в частности свекла, огурцы, перец и пекинская капуста,. Во фруктовом сегменте же значительно выросли цены на яблоки, мандарины, хурму, гранат и киви.

