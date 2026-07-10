Украинские металлурги потеряют долю на рынке ЕС из-за слишком низкой квоты и отсутствия преференций – Politico

Украинские металлургические компании потеряют долю на рынке Евросоюза из-за сокращения на 60 % размера беспошлинной квоты для Украины на поставку стальной продукции в блок и отсутствие преференциального отношения со стороны Еврокомиссии при расчете самой квоты для Украины в размере всего 1,05 млн тонн.

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Об этом пишет американское издание Politico.

Как отмечает издание, эта цифра была получена на основе меньших объемов экспорта стальной продукции из Украины в Европу с 2022 по 2024 год, которые Еврокомиссия использовала для расчета размера квот. В то же время данные по экспорту Украины за 2025 год, когда отгрузки выросли до 2,2 млн т, учтены не были.

Кроме того, пишет Politico, новое европейское законодательство о стальных квотах предоставляло Украине преференциальный режим из-за продолжающегося вторжения России. "Но на самом деле Киев сильно пострадал. Еврокомиссия предоставила Украине беспошлинную экспортную квоту лишь на 1 млн т, что составляет менее половины объема экспорта в блок в прошлом году… Это означает, что украинские металлургические компании потеряют долю рынка", – констатирует издание.

Politico цитирует Луку Занотти, генерального директора украинской промышленной компании "Интерпайп", который заявил: "Текущий размер евроквот на сталь является серьёзным ударом по Украине и украинской металлургической промышленности, которая продолжает работать в прифронтовых регионах в условиях военного времени. Кроме того, распределение этих квот не учитывает значительные социальные и экономические последствия для тысяч работников, их семей и общин, которые зависят от украинской металлургии".

Более того, "Интерпайп" утверждает, что квота на бесшовные трубы на 30 % ниже той, которая должна быть, из-за "статистической ошибки" в исходных данных за 2022–2024 годы. Лука Занотти ожидает, что Еврокомиссия исправит её до конца 3-го квартала 2026 года.

Politico запросило комментарий у Еврокомиссии относительно расчетов, но на момент публикации ответа не получило.