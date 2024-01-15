Украинская металлургия потеряла 60% капитализации из-за войны – Всемирный банк

Более 20% украинского бизнеса столкнулись с разрушениями из-за полномасштабной войны, а 70% потеряли доходы. При этом по сравнению с 2021 годом доходы упали вдвое. Наиболее пострадавшей отраслью является металлургия.

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Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

Согласно данным банка, больше всего пострадали от войны восточные области: там доход бизнеса упал втрое. На юге падение в среднем составляет 60%, в западных областях – примерно 40%.

В результате боевых действий на востоке страны примерно 47% предприятий встретились с разрушениями. На юге этот показатель меньше – 29%.

Наиболее пострадавшей от военных действий является украинская металлургия, которая потеряла более 60% капитализации.

Кроме непосредственно разрушений, украинский бизнес в результате переживает также проблемы с энергоснабжением после российских обстрелов, нарушением логистики из-за блокады, дефицитом рабочих из-за мобилизации и нехваткой финансов.

В то же время, Всемирный банк прогнозирует, что украинская экономика покажет рост после падения в более чем 30% за 2022 год.

Напомним, из-за боевых действий и оккупации Украина потеряла два металлургических завода-гиганта – Азовсталь и ММК им. Ильича в Мариуполе, принадлежащих компании "Метинвест" Ринату Ахметову. Еще одно предприятие компании, Авдеевский коксохим, ежедневно находится под обстрелами.