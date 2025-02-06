'Украинская корпоративная разведка будет занимать значительную часть мирового рынка, аналитики уже делают невероятное'. Интервью с Евгенией Беспаловой

Крупнейшее в Украине разведывательное агентство Molfar за последние годы опубликовало целый ряд громких расследований. Во время полномасштабной войны аналитики, с расследованиями которых раньше могли ознакомиться только заказчики, находили и деанонимизировали российских военных преступников, обнаруживали месторасположение военных объектов врага. Недавно к команде Molfar присоединилась Евгения Беспалова Head of Ecosystem UNIT.City. В разговоре с OBOZ.UA она рассказала о том, почему решила поменять сферу деятельности, какие перспективы у частной разведки и чем будет заниматься Molfar.

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– Вы были IT-послом МИД, строили экосистему в UNIT.City и имели успешную карьеру в IT. Почему решили так кардинально поменить сферу?

– С IT связано более 10 лет моей профессиональной жизни. Одно время я занималась венчурными инвестициями и руководила здесь одним из европейских венчурных фондов. А последние два года работала в самом большом инновационном парке UNIT.City. Меня многое с ним связывает. Я была одним из первых резидентов UNIT.City. UNIT.City был моим клиентом, партнером.

Действительно, я в этом году перехожу в другую сферу, но есть много общего. К примеру, сейчас примерно 40% клиентов Molfar – это IT-компании.

Где-то в июле, когда было попадание российской ракеты в Охматдет, я обратила внимание на то, как Molfar просто мгновенно нашел 95 российских военных, которые, вероятно, причастны к этому обстрелу. И я начала исследовать, кто такие Molfar, как им удалось так быстро провести расследование, как они смогли найти паспортные данные, адреса российских военных. Не только номер бригады узнали, а четко назвали имена тех, кто может быть причастен и должен нести ответственность.

Был еще один момент. Я была в правлении одного из бизнес-сообществ. И когда появляется новый член, нужно о нем что-то узнать, понять, чем он занимается, есть ли связи с РФ, либо, например, были ли в прошлом уголовные производства.

И тогда Molfar предоставил досье на новых членов ассоциации. Я увидела четкую структурированную информацию, которая помогла понять все возможные риски. И когда у меня был разговор уже с Артемом (Старосек, основатель и руководитель разведывательного агентства Molfar. – Ред.), я четко понимала, кто такие Molfar.

– Ваша должность в Molfar – Chief Strategy Officer. Чем планируете заниматься, что будет входить в зону вашей ответственности?

– Я скажу проще: это должность стратегического директора. Мой вектор – все стратегические партнерства: клиенты, доноры, международные партнеры, развитие офисов в других странах.

– За десять лет в IT у вас есть и своя узкая специализация. Не планируете превращать Molfar в IT-продукт?

– Molfar имеет свой IT-продукт и развивается. Я не могу говорить все названия, но до 30% наших клиентов – достаточно известные фонды. Есть та часть клиентов, которых я не могу называть, но есть и те клиенты, которые не прочь, чтобы о сотрудничестве с ними публично говорили. Это, к примеру, D3 Venture Capital, Whales Ventures.

Среди клиентов есть и те компании, с которыми я работала. Поэтому я не ухожу далеко от рынка IT, я иду туда, где мне интересно. Корпоративная разведка помогает бизнесу развиваться, избегая рисков. Работать с теми, кто играет по-честному.

Molfar не только предоставляет услуги, он также учит и часто делает это совершенно бесплатно. Обучение проходят спецслужбы, военные…

– Журналисты…

– Да, журналисты.

– Расскажите немного о корпоративной разведке. Как это работает? Компания хочет что-то узнать о своем контрагенте, партнере или ищет информацию о кандидате на какую-то ответственную должность и просит у вас провести исследование?

– Да, это фактически background-чек. Мы можем предоставить информацию о собственности, о связанных лицах, о родственниках, о возможных рисках. Но кроме background-чек, мы проводим комплексное исследование рынка, можем исследовать отдельную отрасль в пределах одной или нескольких стран. Мы производим также HUMINT, то есть собираем информацию через прямой контакт с человеком. Есть Asset Search (поиска активов. – Ред.), мы можем найти непубличные активы физических или юридических лиц. Мы показываем банковские счета, корпоративные доли, ценные бумаги, патенты, предметы роскоши и все, что можем найти.

У нас есть целый комплекс методов и алгоритмов. И это не только открытые данные, это может быть и получение информации непосредственно от экспертов, и может быть метод "тайного покупателя".

– Из-за количества компаний, пытающихся обойти санкции, а также токсичности любых связей с РФ, наверное, сейчас на рынке корпоративной разведки должен происходить бум?

– Рынок корпоративной разведки растет быстрыми темпами. Если мы говорим о размере глобального рынка, он в прошлом году составлял 31 млрд долларов, и ожидается, что достигнет 63 млрд долларов.

И этот рост будет продолжаться. Мир становится очень цифровизированным. Я вам один пример приведу. Это кейс с фитнес-приложениями, которые позволили проследить маршруты Байдена и Макрона. Фитнес-приложение установили их охранники, они даже называли свои подлинные фамилии, выкладывали фотографии с мест, в которых бывали. И с помощью этих приложений можно было проследить, где находятся президенты.

И таких примеров может очень много быть. Вопрос cybersecurity очень актуален.

– А есть здесь какие-то рамки, указанные законом? Не нарушает ли такое исследование законные права тех, кто становится объектом интереса?

– Конечно, это абсолютно легально. OSINT-разведка – это поиск информации из открытых источников. Мы выросли из этих методов. Это совершенно законно. И во всех 39 странах, где мы работаем, откуда к нам обращаются клиенты, мы всегда проверяем местное законодательство. И часто это разные правила. Где-то детективы должны иметь лицензию, например, а где-то могут работать без лицензии. Мы всегда действуем в рамках законодательства.

– Мировой рынок частной разведки оценивается в десятки миллиардов долларов. Украинские компании могут быть конкурентоспособны на этом рынке и забрать свою часть? Кажется, лучше украинцев мало кто понимает, например, специфику работы российских компаний, методы обхода санкций…

– Я уверена, что у украинских компаний будет доля мирового рынка частной разведки. И я согласна, такой мотивации находить связи с Российской Федерацией, находить схемы обхода санкций больше ни у кого нет. В мире есть спрос на это.

Украинские компании абсолютно конкурентоспособны. Я могу вам привести пример. У нас есть клиенты UK, и это при том, что в Британии сосредоточено множество компаний, занимающихся корпоративной разведкой. Но все равно некоторые клиенты выбирают именно нас. И наше присутствие растет. Если в 2023 году мы сделали 1220 расследований, то в прошлом году уже 1525. Это рост на 20%.

– А этот клиент из Британии, он заказывал исследования по украинской компании?

– На самом деле у нас не один клиент из Великобритании. Конечно, многие заказывают проверку украинских контрагентов. Но есть и те, кто заказывает проверку, например, британских контрагентов.

– Какие у вас планы на 2025 год? С момента полномасштабной войны в Molfar регулярно появляются расследования по преступлениям россиян, будете ли продолжать двигаться в этом направлении?

– У нас на сайте есть дата-сеты как по военным преступникам, так и по коллаборантам. Мы, конечно, будем продолжать это направление. Это для нас не коммерческая история. В этом году оно будет трансформироваться, пока не могу говорить как именно.

Мы планируем значительный рост компании в 2025 году. И не только потому, что растет в целом рынок, а потому, что это наше стремление. Мы готовимся к новым громким партнерствам, новым клиентам.

Мы будем продолжать идентифицировать людей, совершающих преступления против Украины. Мы будем учить военных, службы безопасности, будем также развивать и это направление.